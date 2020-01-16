《兩天一夜》奪KBS演藝7獎 文世潤贏大獎感謝金宣虎

KBS演藝大獎前晚在汝矣島KBS會堂舉行；去年受疫情影響，藝人只可以在後台等候領獎，今年所有嘉賓可安坐台下觀賞頒獎禮。

綜藝節目《兩天一夜》第4季，全晚摘下7個獎成為大贏家，包括最佳節目、企劃、編劇、新人及年度藝人（金鐘旼、文世潤），文世潤更憑《兩天一夜》獲得至高榮譽演藝大獎。出道約20年的文世潤，首次奪得大獎，他自言幸運，身邊有許多恩人，他感謝《兩天一夜》的台前幕後，特別點名提到金宣虎；後者早前爆出強迫女友墮胎的醜聞，失去代言合約，也退出了《兩天一夜》，文世潤表示：「雖然現在無法一起（合作），但是也想向宣虎說聲謝謝。」

李輝才台上看手機捱轟

據悉這是金宣虎爆出醜聞後，首次有拍檔主動提及他，讓不少《兩天一夜》粉絲大表感動。前晚頒獎禮的熒幕還播放了有金宣虎出現的《兩天一夜》劇照，有網民表示未知KBS此舉是否為了讓他重返《兩天一夜》而試水溫。事實上，金宣虎本月初已復工接拍新片，之前亦有金宣虎粉絲聯署要求讓他在《兩天一夜》復出。

KBS另一人氣綜藝節目《超人回來了》前晚獲頒最佳焦點、最佳娛樂人及年度綜藝人，合共3獎。其中年度綜藝人獎由職業足球員朴柱昊及3子女拿下；朴柱昊的6歲女兒娜恩，前晚穿上紫色連身裙，模仿女歌手IU表演《LILAC》，跟足IU的舞步，毫不怯場的演出，獲觀衆大讚可愛。

另一方面，諧星李輝才與主持人李賢珠憑娛樂新聞節目《演中Live》奪得最佳拍檔獎，李賢珠在台上發表得獎感受時，李輝才在旁邊看手機，輪到他發言時，他稱收到很多朋友的短訊祝賀，繼而讀出手機上寫下的致謝辭。李輝才在台上玩手機的舉動，遭網民指摘不尊重其他得獎者，亦有網民認為他拿出手機只為看致謝辭而已。

文：蘇珮欣