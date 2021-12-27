《造星IV》女團明年1月出道 人數未定 花姐：不一定20強揀成員

《造星IV》三甲Marf、Gao及Day賽後接受梁業（肥仔）及楊樂文（Lokman）訪問，Marf坦言表演失準，認為有進步空間。Gao與Day均表示得獎感覺很不真實，前者說以為自己一早會被淘汰；Day感謝觀眾即使她之前失準，仍繼續支持她，自言在女團角色是被照顧及食嘢擔當。Gao稱可以照顧別人，是最強打雜；Marf則說：「我在很多方面想平衡到，也想照顧人，Gao照顧人，我就照顧她，最希望團內氣氛和諧。」

男友被指渣男 Marf拒答私事

3人其後接受傳媒訪問，大熱Marf稱賽果不是預計之內，因綵排時見到楊安妮（Win Win）及蘇芷晴（So Ching）的表演很精彩，大呼對奪冠很感恩。問會否和男友盧思睿（Bryan）慶祝？她說：「私人事不回答了，希望大家相信我的眼光。」對於Bryan被指是渣男，她強調不會因而影響演出，「因為真的不是，我亦會工作行先，所以我好OK」。Gao同樣稱賽果不是預計之內，比想像中驚喜，今次很大功勞是和她一齊表演的舞者。Day憑觀眾票數力壓Win Win奪季軍，對賽果很驚喜，自言不是超級勁的人，估計自己勝在表現較全面。問到她們的心水女團隊友，Marf選擇黃斯琪（CK）及姜咏鑫（Ada仔），大讚二人細心又諒解人；Gao就選唱歌好又心地善良的陳泳伽（WINKA）及能做搞笑擔當的林暐翹；Day則選跟自己身高差不多的王家晴（Candy）及何榛綦。

稱被淘汰者有很多具潛質

花姐與Wing接受《Viu1》娛樂新聞訪問，透露女團明年1月正式出道。花姐稱估不到Win Win、So Ching及李芯駖的演出如此勁，又讚Candy有很大進步，笑言叫Wing全部簽為女團成員。問到女團最理想人數時，Wing稱一直希望是10個以內，卻爆花姐曾發夢女團成員是8人，但暫時仍未決定。花姐表示成員未必是在20強選擇，其他之前被淘汰的，也有很多具潛質，亦可考慮。

謝安琪對CK落敗感可惜

評判之一謝安琪受訪時說，三甲是其心水之選，讚Day在舞台上很有魅力、有鏡頭感及觀眾緣，但對CK未能勝出感可惜，認為女團需要這種成員。問她可會考慮組女團？她笑言：「我都想有這個能力，暫時搞住團年飯先。」面對後浪來勢洶洶可擔心？她說：「我本身沒有跳唱，也不會突然間出來和他們火併，不同年紀的樂迷會有不同音樂取向。我鍾意新一代歌手，他們很有火，我這些就是較養生的火，適合煲湯，冬天用來暖身，比較溫情一點的火。」

許廷鏗不排除挖角

曾擔任導師的許廷鏗昨日出席活動，稱《造星IV》賽果是眾望所歸，「Win Win和So Ching都表現得好，芯駖是很值得講的，雖然35歲，但能力完全不似，我覺得女團需要多元化，不止是唱得好、跳得好，應該什麼元素都有些，16歲可以有，35歲也可以有」。現時自組公司的他坦言太喜歡這班女仔，叫ViuTV小心一點，若做得不好，他會挖角，「如果有什麼漏網之魚，我都怕自己忍不住會簽」。

記者：林祖傑、鍾一虹、陳釗

攝影：鍾偉茵

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