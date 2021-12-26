上映11日料收78億 力壓《長津湖》 《蜘蛛俠》勢膺年度票房冠軍

「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）跟「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）合演《蜘蛛俠：不戰無歸》，亞洲多地本月15日上映，美國則在17日開畫，票房同樣走勢凌厲，短短10日全球收67.8億港元，到聖誕節上映11日有望升至78億港元，成為史上第2最快突破10億美元票房的電影，僅次於另外兩部Marvel超級英雄片《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》，僅以5日達成10億美元紀錄。

值得一提的是，《蜘蛛俠：不戰無歸》上映前，今年佔據全球最賣座電影冠亞軍都是內地片，《長津湖》和《你好，李煥英》分別收逾9億及8.22億美元（約70.2億及64.1億港元），如今《蜘蛛俠：不戰無歸》已經取代《你好，李煥英》排第2位，至於在內地上映87日的《長津湖》，最快在香港時間今或明天交出冠軍寶座。事實上，《長津湖》除了內地開畫外，早前也在香港、新加坡、英國、美國及加拿大等地上映，不過，《蜘蛛俠：不戰無歸》卻無緣登陸內地，雖然失去全球第2大票倉，票房成績依然亮麗。

湯賀蘭反擊馬田史高西斯

為了宣傳《蜘蛛俠：不戰無歸》，湯賀蘭日前接受美國綜藝網站The Hollywood Reporter訪問，重提《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）前年為宣傳《愛爾蘭人》而爆出金句：「Marvel電影不是真正的電影，而是主題公園。」現年25歲的「蜘蛛仔」對於79歲大師的言論，明顯持相反意見。

童星出身的湯賀蘭，加入Marvel電影宇宙（簡稱MCU）之餘，曾經演出《海嘯奇蹟》及《神棄之地》等劇情片，他說：「我演過MCU作品，也演過一些提名奧斯卡的電影，它們的最大分別，就是製作費多寡，除此之外，演員或導演的說故事方式，其實並無兩樣。」湯賀蘭續說：「如果你問馬田史高西斯，想過執導Marvel電影嗎？他會答不知道，因為他根本未拍過。」言下之意，似在暗示馬田沒有資格批評Marvel電影。