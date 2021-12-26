王力宏7日酒店隔離期滿 可選擇回家 張馨月談情緒操控疑暗諷吳千語

李靚蕾日前在指控王力宏的發文中提到情緒操控（Gaslighting），引起網民議論及解釋。林峯太太張馨月日前在微博轉發一條解構Gaslighting短片，並留言：「也有女生這樣（因為女生玩的有點過，男朋友生氣），我跟其他男人只是朋友而已，你也太小氣了吧！久了男生覺得自己可能真的是太小氣了，就連喝的爛醉被異性朋友抬回來，男人都沒有任何怨言，對外還得維護自己的女朋友，分手了還要被別人罵，男人也是實慘。最後女生跟其中一個男生朋友在一起了。」很多網民覺得張馨月疑似暗諷林峯的前女友吳千語。張馨月雖稱自己對事不對人，但網民仍指摘她，亦有叫她不要太介懷丈夫的前女友。張馨月之後回覆似有所指，說：「可不可以麻煩你告訴那個女生，不要暗地裏讓人來煩別人了，別人只想好好過自己的生活。」令網民有所聯想。張馨月之後刪去留言。有網民稱林峯早前與張馨月參加內地節目《妻子的浪漫旅行5》時，透露自己曾被前度「情感控制」，對方一直將其思維方式強加給他，當時他為討好對方，做不喜歡的事，令自卑感放大。

娛樂組