【開箱】《鬼滅之刃遊郭篇》 暫未入佳境 仍值得一看

宇髓天元首度登場

一套23冊的日本漫畫《鬼滅之刃》已經連載完畢，動畫版則播得如火如荼，繼《竈門炭治郎立志篇》及《鬼滅之刃無限列車篇》後，最新一季《鬼滅之刃遊郭篇》現已播到第3集，以全季共分11集計算，大概收錄漫畫第8至11冊內容，距離結局仍然很遠，估計未來數年，熱潮可望延續。

《遊郭篇》首集名為「音柱‧宇髓天元」，雖然播出時間延長至1小時，其實佔據一半篇幅，都在重溫《無限列車篇》結局，講述鬼殺隊成員「炎柱」煉獄杏壽郎不敵奸角「上弦之參」猗窩座，最後戰死沙場，主角炭治郎仍為自身劍術不濟而未能改寫敗局感到內疚，決定化悲憤為力量，跟拍檔善逸和伊之助加緊訓練，積極提升戰鬥力，伺機為前輩報仇。

另一方面，炭治郎為了轉述杏壽郎的遺言，帶傷出訪對方老家，在門外遇上杏壽郎父親，後者竟對兒子之死冷嘲熱諷，炭治郎不忿出手制止但不敵，打探祖傳密技「火之神神樂」的目標，最後亦無功而還。當他返回蝴蝶屋時，巧遇另一鬼殺隊「音柱」宇髓天元，炭治郎跟善逸和伊之助主動要求加入任務，預備到「花街」吉原對付最新奸角「上弦之陸」墮姬。

墮姬善逸強弱懸殊

在第2及3集，忍者出身的宇髓天元為了調查潛伏在吉原的墮姬，於是派遣3名妻子到花街當臥底，結果音信全無，只好親自出馬。他先下令炭治郎等人反串，分別送到妓院當雜工，藉此暗中打探妻子及墮姬的下落，伊之助最先在狄本屋內發現敵蹤，一人一鬼在妓院追逐，可惜現場人多手腳亂，終於被鬼逃脫。

然後輪到善逸在京極屋發現「花魁」行蹤可疑，認定她是兩日前殺死妓院老闆娘的兇手，於是嚴詞質問，可惜兩者實力懸殊，結果遭對方一招擊暈，雖然沒有生命危險，但其鬼殺隊身分卻已曝光，以花魁掩飾身分的墮姬決定向首領無慘大人報告，血戰一觸即發。

下季有望再拍電影

由於電視動畫《遊郭篇》目前仍未播到「戲肉」，大型對戰場面欠奉，可觀性自然大減。不過，隨着宇髓天元即將加入戰團，施展渾身解數對付墮姬及其兄妓夫太郎，粉絲仍然值得期待，根據漫畫原著，宇髓天元雖然慘勝，卻要付上沉重代價。這場正邪對決，動畫如何演繹？能否超越漫畫水平？明年初自有分曉。

回顧《鬼滅之刃》動畫系列的發展史，首季《竈門炭治郎立志篇》在電視播放，贏盡觀眾口碑，然後第2季《無限列車篇》改拍成電影版，票房大獲全勝，今季《遊郭篇》重回電視小熒幕，不禁令人猜測，下一季可會再拍電影，原因是宇髓天元時代結束後，將會有更多重量級鬼殺隊加入混戰，如果有看漫畫第12集以後的讀者，定必同意《鬼滅之刃》動畫製作公司ufotable的實力，下一季炮製電影將有更大發揮空間，令人拭目以待。