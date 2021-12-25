留家慶祝33歲生日不覺孤獨 吳嘉禧險爆陳嘉寶第3胎性別

聞蔡明思懷孕開心到喊

Super Girls已婚成員蔡明思日前出席活動宣布懷孕5個多月，同場隊友陳穎欣口快快爆好友佗B女，即場內疚到喊。吳嘉禧相信陳穎欣是無心之失，一時太驚所以喊。她稱蔡明思當日告知她懷孕好消息時，她同樣有喊，「她之前一直恨懷孕，但未如願，我還想介紹玄學家試試有否方法幫她。某天一起搭的士時，她講出懷孕喜訊，我開心到喊」。她表示不心急結婚生仔，因已有賴慰玲兒子和陳嘉寶兩女兒做契仔契女。陳嘉寶快將誕第3胎，她差點又口快快出事，「契了她兩個女，沒理由不契這胎。（她未說今胎BB性別？）哎吔！差點就爆出來，好彩沒有講，嚇死我」。

記者：林蘊兒