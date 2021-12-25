告別操肌演出 《拳王》成絕響 黎耀祥睇好林夏薇奪視后

黎耀祥（祥仔）表示當日《拳王》吸引他接拍其中一個原因，是監製陳耀全及編審冼翠貞，跟兩人相識已久，欣賞他們對製作戲劇好有心、有誠意及深度，今次是他們升任監製及編審後首次合作。

談到劇中角色「石傲山」，祥仔說：「在他們設計及我理解上，這角色是代表了一個成年人的世界，有些隱藏、虛偽，亦都好現實、好真實。他給人深藏不露感覺，現實中大家對人、對事可能都會有保留，不會好坦白講得清楚。我覺得『石傲山』成個人物設計，是某一個階層或成年人世界的代表，他有他的價值觀及堅持的事，沒有所謂的對與錯，有些事會利益行先，是商業社會的寫照。」

準確交出每句對白每個眼神

「石傲山」是祥仔演藝生涯中喜歡的角色之一，「演繹上難度是每場戲都無廢話，要好準確，所以我不想浪費他們寫的每一句對白、每一個眼神，要準確衡量過先演出，多一分嫌多，亦想自然地讓觀眾看到一個真實的人，表達他如何在自己的價值觀中生存，這個尺寸控制會較難及要小心」。

祥仔繼劇集《殺手》後，在《拳王》再度操肌演出，他坦言過程辛苦，應該是最後一次，「操練過程真的太辛苦，我本身不是運動型的人，要鍛煉這個體型不容易，收工回家都繼續健身，加上我年紀不輕，新陳代謝較慢，所以相信不會再拍這類戲，今次是最後一部」。至於角色要他增肥又會否考慮？他同樣說不會，「現在這年紀不適合再做太多體型變化的事，對健康有影響」。

《拳王》中跟他敵對的張振朗，之前表示獲祥仔教導以不同角度分析戲劇，有很多得着。祥仔讚對方是好勤力的演員，「他會反思自己的演出，搵到好多問題，消化後會再提出更深入的問題，對演戲好有心，好努力去做，希望他繼續進步」。

演繹兩段感情 向難度挑戰

祥仔劇中與姚子羚、賴慰玲有感情線，他認為監製及編審好犀利又貪心，將兩種不同的感情放在「石傲山」身上，「姚子羚演的『雷堅』似是『石傲山』一個虛擬、幻想或理想，不真實的對象。監製好多時用了浪漫又不太真實的拍攝手法，我明白是想營造雷堅是石傲山追求的一個夢想對象，但很多時現實拍拖或結婚的類型，並非是年輕時的理想對象。從而帶出石傲山雖然強，但在感情世界都是弱者，是正常一個人。至於跟賴慰玲飾演的『文善言』，是另一個現實的感情，他們在職場上好有成就，但同是寂寞的人，是互相倚靠的感情關係，又不敢行前步，是幾深的感情睇法，到尾後，大家才一步步去了解自己的需要，慢慢再走在一起。兩段感情的寓意好深，不流於表面，隱藏一個成年人面對的感情世界。這個處理手法可能會比較難令觀眾明白，但我們必須要向難度挑戰，姚子羚與賴慰玲都表現好好」。

視帝心水 張振朗鬥譚俊彥

對於無綫台慶頒獎禮的視帝、視后心水人選，祥仔認為獎項對藝人是有鼓勵及推動作用，他以過來人身分，希望給予未攞過的同事，「今年我看好張振朗，他好努力付出；還有譚俊彥都有好好表現，相信他們都有機會。視后方面，我跟林夏薇合作較多，她每次都好用心演繹，今年在劇集《七公主》口碑及收視都不錯，私下都想她攞獎」。

提到曾志偉出任無綫高層後進行大改革，製作多元化，祥仔說：「曾生在圈中人脈關係，以及在演藝界有豐富經驗，在製作上有很多不同想法，令到百花齊放，各方面都帶來新氣象。」他跟無綫有部頭合約，過年後都預計會返公司拍新劇。

記者：葉靜文