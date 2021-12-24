【開箱】《淺草小子》 大泉洋 柳樂優彌 演繹北野武師徒恩情

輟學拜師學藝

北野武1947年在東京出生，是家中么子，20歲從明治大學工學部輟學，在爵士酒吧打工，26歲成為相聲演員，以辛辣的黑色幽默大受歡迎。1983年首次參演電影，拍攝了《感官世界》大島渚執導的名作《戰場上的快樂聖誕》，與大衛寶兒（David Bowie）、坂本龍一拍檔演出。1989年首次自導自演《小心惡警》，踏上名導演之路，1997年執導的《花火》贏得第54屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎。除了搞笑藝人、演員和導演身分，北野武還推出過多本小說、傳記及雜文，亦曾舉行畫展，相當多才多藝。

北野武的人生經歷豐富，《淺草之子》只集中他早年的生活，講述1974年來自東京的搞笑藝人北野武（柳樂優彌飾）和搭檔金子清（土屋伸之飾），跑到新潟表演「漫才」（雙人笑話表演）。雖然充滿熱情，卻沒有觀眾欣賞，北野武更與觀眾爭執。北野武某日與金子清在時鐘酒店休息時，回想起向深見千三郎（大泉洋飾）拜師及學藝的時光。

1972年，北野武放棄學業，跑到東京淺草，在法蘭西座俱樂部當打雜。北野武被魅力十足、演技高超的喜劇演員深見千三郎深深吸引，想拜師學藝，渴望成為像他一樣的喜劇演員。深見千三郎對北野武說若要成為諧星，必須要一門技藝，於是教他踢躂舞。北野武憑着熱血與天分，盡得深見千三郎真傳。不過，隨着電視機時代到來，法蘭西座俱樂部的觀眾愈來愈少，只剩下來看脫衣舞的老人。北野武終決定離開淺草外闖，可惜不如他所想般順利。北野武回想起師父的教誨，決定將組合名字改為「Two Beat」，並以創新的題材，在漫才界一舉成名，還進軍電視圈，奪得電視台的綜藝大獎。

伯樂疼惜千里馬

戲中描述師徒之情的部分最感人；深見千三郎早看出北野武有天分，於是將畢生所學傳授對方，更為了栽培他而費盡心力。戲中提到深見千三郎明知法蘭西座經營困難，仍撐着劇團，這樣做不是為了自己，而是想提供一個地方給北野武表演。深見的女友麻里（鈴木保奈美飾）理解男友的想法，甘願為對方背負沉重的經濟負擔，不止跳脫衣舞應酬老粉絲，還當藝妓掙錢。直到北野武離開劇團，深見才將法蘭西座賣掉；還為了愛徒，跑到別家劇團逐一打招呼兼送禮，希望對方能多多關照自己的徒弟。

另一方面，北野武對師父的恩情亦深厚。戲中後段講述北野武即使已成名，卻沒忘記深見千三郎所教的一切，特別是師父第一樣教他的踢躂舞。戲中有一感人場面，北野武1981年獲得大獎後，拜訪深見千三郎，此時他已失去劇團及麻里，唯一能讓他活下來的，就是看到徒弟名成利就。二人相隔多年再見，在餐廳喝酒敘舊，兩師徒即興為其他食客上演一場「漫才」，並用他們在劇場相處時的趣事來搞笑，帶出師徒之間的感情。《淺草之子》結尾亦精彩，講北野武買下淺草俱樂部，走進劇場，喚回他與劇場所有人的記憶。最後北野武在舞台上說出深見千三郎的經典對白：「我是喜劇演員，你這個笨蛋。」

柳樂優彌抓緊北野武的神韻，表情與小動作也很神似。飾演深見千三郎的大泉洋壓場感很強，觀眾很難將視線從他身上移開。導演在演員戲分分配上做得很好，女配角門脇麥與鈴木保奈美亦有發揮空間，前者扮演脫衣舞演員，擁有靚聲，渴望在台上唱歌，北野武助她達成願望的一幕，令人動容。