班尼狄新片預告曝光 邪惡版奇異博士登場

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》上周上映,票房甚佳,首周末全球累收5.87億美元(約45.78億港元),僅次於《復仇者聯盟:終局之戰》和《復仇者聯盟:無限之戰》,成為史上最佳開畫紀錄第3位;片尾彩蛋亦引起粉絲熱烈討論,據報其中一個彩蛋是有關《奇異博士2》,電影公司顧及還未入場看《蜘蛛俠》的觀衆,前日率先公開《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的首條預告片及海報,可見到邪惡版奇異博士現身。