梁諾妍陣痛14小時 剖腹生產 洪永城迎6磅餅印女

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洪永城透露女兒英文名叫Amber，出世時重6.2磅，他為Amber代言：「我一出世，姐姐同叔叔就話『嘩，好似爸爸呀！』跟住我望望爸爸媽媽，我有唔開心，因為我想似媽媽多少少，媽媽好靚。我知道媽媽痛了14小時，催生了兩次，都開唔到宮頸，但係佢堅持到最後一刻，我聽到佢每2分鐘就痛一次，我仲聽到爸爸話隻手就斷，媽媽好偉大。」之後他續代女兒說：「我會快高長大、孝順同好乖，會照顧媽媽，帶歡樂畀大家…哈哈，至於爸爸，我好肚餓，可唔可以快去搵奶粉錢呀。」

讚女兒是福星 帶來歡樂

洪永城向傳媒報喜時，大讚Amber是福星，女兒出世至今已帶給他們很多歡樂。洪永城稱：「她可以和我們一齊過冬至、聖誕節，還可以過年，她的出世真是個perfect timing。」他又表示會和太太好好照顧Amber，令女兒成為健康、快樂、開心的小朋友。

痛到幾乎扭斷老公隻手

梁諾妍也在社交網開心宣布女兒出世：「Welcome to the world，Baby Amber aka洪寶寶 aka餅印Tony，出生了，媽媽會好好照顧你，我會係你最強的後盾。」她還講述當日分娩過程，由於催生藥幫助不到開宮頸，痛了十幾小時，羊水也穿了，宮頸仍然不開，醫生表示為避免BB危險，決定要剖腹生產，最後母女平安；她說：「寶寶出生後就即刻喊，連我都跟住大喊咗出嚟，見到洪寶寶平安地出生，什麼痛楚都唔緊要了，一切都很值得。謝謝上天給我們一位小天使，期待我們一家相處的日子。」梁諾妍除了多謝醫生及所有護士，也多謝老公陪伴，「最重要多謝洪生（隻手）的陪伴，每當我作動時痛到又暈又想嘔，真係差啲扭斷佢隻手，辛苦你了」。