李靚蕾再發千字文 不接受王力宏「贈與」房子

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李靚蕾昨日再發千字文，列3點聲明回應網民質疑她這樣狠對王力宏。她稱這不是自己的意願，若不是3個孩子，也難活着走到今天，想盡了辦法，但她至今無論公開或私下仍未獲一句真誠的道歉；道歉對她很重要，將錯誤歸咎他人就不會悔改，孩子需要的不是完美的父母，需要的是誠實可信賴、遇到問題能夠勇敢面對且改正的父母。

透過司法爭取合理財產分配

被網民稱她說這麼多是為了錢，故拿到房子就不告了？李靚蕾自言不想對王力宏與80多歲老人家（王父）提告，不告的原因是他願意道歉，無論怎麼樣的道歉也是好開始。她又稱不會接受王力宏「贈與」的房子，她不是要錢也不是報復，她相信司法，自己與孩子在法律上理應擁有的合理財產分配，相信會透過司法有公平的結果。最後她對於無辜被牽扯進來的人感抱歉，至於跟事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出了很多的代價，希望從今天開始大家都能回歸平靜的生活，各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸淩事件發生。

徐若瑄老公李雲峰首發聲護妻

徐若瑄前日第三度發聲明自辯，重申並無介入李王婚姻，亦不是外界口中的「介入別人婚姻的第三者」。徐若瑄老公李雲峰昨日透過律師事務所發聲明撐老婆。他表示看到王力宏和李靚蕾的新聞，心中除了感嘆，更心痛老婆受事件波及，聲明中提到：「這幾天，我和你們一樣，看着李靚蕾小姐與王力宏先生的新聞，心中除了感嘆，作為一個丈夫與父親，更多的是心疼；心疼我的妻子徐若瑄受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽。」他了解太太為人並相信她，對一切影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止，不會再讓任何人傷害太太及家人。

彈頭鬧爆陳建州後道歉

另外，南拳媽媽成員彈頭（宋健彰）在社交平台鬧陳建州（黑人），稱王力宏出事後對方不見影，但轉頭又向黑人道歉。黑人回應稱彈頭的帖文很多內容與他毫無關聯，會令外界有不當聯想，要求彈頭對外說清楚。他又說：「我用自己的方式陪伴朋友渡過人生的低谷，也請大家用同理心看待此事！」彈頭已刪掉鬧黑人的帖文，公開向黑人道歉，稱對方是自己的偶像。