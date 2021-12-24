《G風暴》兩結局二選一 古天樂有機伙宣萱「情侶檔」合唱

宣萱笑稱今次角色不是人質，但會被人追殺，拍攝時要穿高跟鞋喪跑，但開工前扭傷腳，幸好獲劇組安排先拍文戲，待傷癒才拍動作戲。她稱以前憑劇集《難兄難弟》帶挈出唱片，想不到相隔多年再有機會展歌喉，聯同該片演員合唱電影主題曲。古仔稱不排除下次跟宣萱「情侶檔」合唱，「若有需要就唱」。聖誕節將至，宣萱和古仔各有節目，古仔說：「大時大節多數陪家人，而且天氣轉冷，要睇住阿爸。」宣萱就相約朋友食飯。

謝天華隔8個月回家 兒子呆三秒

北上發展的謝天華回港陪家人過聖誕和農曆新年，他稱離家8個月，雖然每天跟仔女視像聯絡，卻被老婆投訴，所以趕快回家，「我叫老婆不要預告我回家，想回到家門時拍片段，看仔女反應，我個仔見到我呆了三秒，問爸爸回來是真定假？我當然攬住仔女狂惜，好彩他們仲攬我，否則會好hurt」。是否掙夠錢便回家？他說：「錢沒有搵夠的，但要有休息時間，給自己充電回氣。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com