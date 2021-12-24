紅館跨年騷開鑼 張敬軒露前露後留倩影

向捧場父母送飛吻

軒仔因疫情已近兩年沒見過父母，他稱很開心父母到場，難得母親來港為他煮清淡早餐，但不知為何由之前的「英泥早餐」變成「鴨屎綠」，原來加了杞子。他又跟觀眾說父親行動不便，出入時請大家幫他，又多謝母親生他出來，話畢向台下父母送吻。

昨晚楊受成伉儷、軒仔父母、七仙羽及溫碧霞一家三口捧場。古天樂、劉德華、郭富城、張學友、謝霆鋒、容祖兒、陳慧琳、蔡卓妍及鍾欣潼等送上花牌祝賀。亦有粉絲合資近7萬元捐給不同慈善機構賀偶像開騷。

記者：陳釗

攝影：劉永銳