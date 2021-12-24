與《魷魚遊戲》鄭浩妍齊名 姜濤獲外媒封年度國際突破之星

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形容為香港過去20年最耀眼新星

《Variety》公布「2021年國際突破之星」名單，並附有各人簡介，姜濤被形容是香港過去20年最耀眼的新星。只有22歲的姜濤憑個人魅力在舞台上建立獨特的歌手和演員形象，並獲得廣告商大力支持，知名度得以鞏固。又提到姜濤音樂會上唱出多首經典廣東歌，向前輩致敬之餘，還將傳承廣東歌視為己任。《Variety》有解釋「breaking out」是突圍而出之意，是演員與經理人夢寐以求的事，有人一夜成名如童話故事，亦有起步慢直至遇上伯樂。上榜者皆值得關注，相信未來幾年，他們也是娛樂頭條人物。

今年大豐收 歌影視廣告工作不斷

2021年是姜濤的豐收年，自今年初在多個音樂頒獎禮橫掃獎項，歌影視工作也不斷，包括廣告代言，到12月年結時，於本地Yahoo及Google年度熱搜榜也榜上有名。

還有YouTube的年度「十大熱門影片」，姜濤於今年初在叱咤樂壇頒獎禮獲得「我最喜愛的男歌手」片段排第2位，他的得獎感言也令人欣賞，在網上廣傳；姜濤曾說會有人質疑他值不值得獲這些獎項，他說：「希望全香港的市民，繼續督促我哋呢班偶像。」

Anson Lo獲MAMA亞洲新人獎

今年不單止姜濤，MIRROR其他成員的成績也令人刮目相看，盧瀚霆（Anson Lo）在韓國樂壇盛事Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）獲最佳亞洲新人獎（華語地區），為港爭光。