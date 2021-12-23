Snow Man膺Oricon年度單曲銷量王

韓國防彈少年團（BTS）今年6月推出的大碟《BTS, THE BEST》，以99.2萬銷量稱冠。Snow Man於9月推出的《Snow Man S1》以91.2萬緊隨其後，第3位是男團SixTONES的《1ST》，共售出59萬張。

女歌手優里今年10月推出的歌曲《Dry Flower》，全年下載達46.1萬次，成為年度最高下載量單曲。第二三位分別是Ado《Usseewa》及YOASOBI《向夜晚奔去》。最高銷量影碟是已經分開發展的嵐，今年7月推出的告別演唱會《ARAFES 2020 at 國立競技場 》，共售出77.5萬張。