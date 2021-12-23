奧斯卡公布部分初選名單 《媽媽的神奇小子》未能入圍

至於打入最佳主題曲15強的歌手，不乏天王天后級人馬，包括Billie Eilish、珍妮花赫遜（Jennifer Hudson） 、Ariana Grande、Bono等。另外，分別為電影《復仇之淵》和《王者世家》獻唱主題曲的Jay-Z與Beyonce，若能入圍最後5強，將會成為奧斯卡歷來在最佳主題曲打對台的夫妻。值得一提的是，《獨生之國》美籍華裔女導演王男栿的新作《In the Same Breath》，記錄了2020年初武漢疫情現場，同時也將鏡頭轉向美國，描述相同的場景如何在美國上演，順利躋身最佳紀錄片15強。

《一家人大戰機械人》爭安妮8獎

另一方面，「動畫界奧斯卡」安妮獎前日亦公布提名名單，《魔龍王國》和《奇幻魔法屋》分別以10及9項提名領跑，彼思《盛夏友晴天》和古天樂有份投資的《一家人大戰機械人》則各爭8獎緊隨其後。頒獎禮將於明年2月26日舉行。