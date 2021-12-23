製作新劇《寧靜海》 鄭雨盛負擔大 孔劉望帶女人太空建國

《寧靜海》講述2075年地球資源耗盡，一群太空人到月球執行特殊任務。孔劉飾演隊長，帶領裴斗娜等隊員出發，卻因太空船故障被迫降落，幾經艱辛終於抵達月球基地，在荒蕪的月球，全員生存的機會率不足10%。此劇改編自同名短片，由鄭雨盛監製，除了孔劉及裴斗娜外，《吸血鬼偵探》李準、《魷魚遊戲》許城泰及《愛的迫降》金善映等實力派亦有份參演。

孔劉在記者會表示，一直想演太空題材作品，對於《寧靜海》最初心裏有些糾結，但閱畢劇本不禁高呼「我找到了」，還形容當時腦海出現了10個感嘆號，大讚劇本甚具創意，期待已久，沒理由不接拍，孔劉說：「經常覺得韓國戲劇題材狹窄，想演出更多元化的作品，終於讓我遇到《寧靜海》。」被問如果前往外太空，最想帶什麼同行？孔劉反問是長居還是旅行，笑言若不能返回地球，要帶同女性，因為要建立國家，不然只要有電子裝置，讓他觀看NBA球賽及Netflix就可以了。

早前確診新冠肺炎的《寧靜海》監製鄭雨盛已經康復，他稱7年前看到原著短片後，非常喜歡，想拍成長片，並自詡非常聰明，眼光很不錯。《魷魚遊戲》、《地獄公使》在Netflix收視佳，他坦言對《寧靜海》感到負擔，「雖然有負擔，但每部作品都不一樣，不能與之前的戲相比，只希望觀眾會喜歡（《寧靜海》）」。孔劉及裴斗娜大讚鄭雨盛非常勤力，裴斗娜稱每天在片場也見到他，首次見識如此勤勞的監製。此外，孔劉與裴斗娜等一眾演員，會亮相tvN王牌監製羅暎錫的YouTube節目《出差十五夜》宣傳新劇，暫未知何時播出。

出售股份進帳6.87億

另外，鄭雨盛與《魷魚遊戲》李政宰合營的經理人公司Artist Company，昨日正式被韓國公司WYSIWYG Studios收購。韓媒指WYSIWYG Studios與母公司昨日簽訂協議，收購Artist Company的51%股份，成交金額約1050億韓圜（6.87億港元）。WYSIWYG Studios與母公司將分別投資800億韓圜（約5.23億港元）及250億韓圜（約1.64億港元）。交易完成後，WYSIWYG Studios與母公司會成為最大股東，李政宰與鄭雨盛分別是第2及第3大股東。二人會參與管理新公司業務，並計劃擴大戲劇製作等相關業務。

文：蘇珮欣