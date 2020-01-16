MIRROR推出聖誕歌《12》 Edan拍賀歲片 「大叔」反白眼再現

MIRROR推出2021聖誕派台歌《12》，12子以冬日打扮拍攝MV，部分成員的服飾色彩繽紛，如Edan的橙加綠Look、邱傲然（Tiger）紅噹噹的打扮、王智德（Alton）穿著全身綠色等，充滿節日氣氛。不少「鏡粉」大讚這首歌很輕快很好聽，視為一份很好的聖誕禮物，更有人表示希望MIRROR可以推出賀年歌。經理人黃慧君（花姐）亦在社交平台留言表示，《12》是一首有意義的聖誕歌，希望未來10年、20年、30年，大家都會唱這首聖誕歌。

吳君如度「屎坑」橋

未知MIRROR會否推出賀年歌，但Edan首次參演的電影《闔家辣》，已安排2022年大年初一上映，跟觀眾開心賀歲。《闔家辣》由吳君如監製兼主演，除了Edan，還有鄭中基、梁詠琪、盧海鵬、林家熙、胡子彤、袁澧林、ERROR成員何啟華等演出。

電影公司昨日發放《闔家辣》全新預告片，吳君如、鄭中基、梁詠琪及Edan等主角盡情發揮喜劇細胞，其中Edan在預告片中十分搶鏡，完全放下偶像包袱，繼續使出在《大叔的愛》的招牌反白眼，充滿喜感，直逼搞笑高手鄭中基；加上跟經驗豐富的君如和鄭中基合作，相信「爵屎」（Edan粉絲暱稱）會睇到捧腹大笑。至於梁詠琪片中扮演母親，跟鄭中基是一對；吳君如則施展渾身解數歌舞連場。

最新發放的海報中，吳君如、鄭中基、梁詠琪及Edan擠在家居浴室，畫面搞笑；原來這條「屎坑」橋來自吳君如，「這個廁所是電影其中一個場景，大家因疫情被困家中，在狹窄的浴室空間引發不少尷尬笑話，這也是香港寸金尺土環境下大家的共鳴」。

娛樂組