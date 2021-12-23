徐若瑄第三度發聲明 重申沒介入李王婚姻

必須再站出來捍衛名譽

徐若瑄昨日再在社交網撰長文，稱自己沒有介入李王的婚姻。她表示連日來的怒罵與不實指控，令她心很煎熬、身心俱疲，但仍有患難見真情，關心問候她的好朋友。她有感在工作崗位逾30年認真努力，受到不少磨難，都一路走來。她說：「此次受到友人婚姻事件的波及，已經嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毁滅性的網絡抨擊、毁謗、栽贓、惡意中傷等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。」

徐若瑄表示有人說她發聲明是對號入座，她說：「試問，各種躲在影射、比喻、暗示背後的報道和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆譭我。」她相信世界還有公理、有正義存在，鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任。她想再次重申：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！這是我的第三篇聲明，也是我的最後一篇，一樣的話，我不會再重覆說了。如果再有後續，我會委由司法處理。」

娛樂組