捲王力宏離婚風波 Yumi疑吞藥輕生 洗胃無恙出院

昨晨9時32分，「做個小孩007」微博帳號發文：「Yumi吞藥輕生在醫院洗胃急救！@王力宏 你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！」還附上有疑似Yumi坐在輪椅上的背面照片，還有寫着「危重病科急診」付款單據，以及拍攝有「隔離搶救室」的病房照。

報料網民自稱Yumi女友人

帖文一出，引起網民議論，不少質疑是Yumi或其姊Miko（孫涵）的分身帳號發放消息。「做個小孩007」帳號隨後再發文聲稱自己是Yumi的圈外女性朋友，叫她「007」；並列出多點為Yumi平反。

為Yumi平反 稱裸照是洋人

對於Yumi被網民質疑報假案，007代否認寫道：「造謠傳謠和報假警都是犯法，希望大家也遵紀守法。」至於Yumi跟王力宏的微信對話內容疑為P圖？007同說沒有。日前Yumi在微博發長文澄清後，李靚蕾發文反擊，曬出疑似Yumi於2015年在王力宏結婚後，以裸照頭像WhatsApp王力宏的照片。007對此稱裸照截圖不是Yumi，稱一看就是個洋人，稱Yumi身材沒那麼好。

007又反擊網傳疑似Yumi跟王力宏在2015年合照，說具體拍攝時間是王力宏《火力全開演唱會》上海站，2013年4月30日。她說：「那些指摘Yumi『不敢』回應是心虛的。其實她有很多信息想要傳達，可連報警和聊天記錄都能被扭曲成造假，請問換你是她，要怎麼澄清？」

007續說：「有的時候人們振臂為正義高呼，可他們並不需要真相，他們只需要一個兇手。被摧毁的清白，無法被受污衊者獨自還原，這是現下最大的悲哀。造謠我是BY2小號的，請及時閉聲，吃瓜要帶腦，我沒她們那麼好的脾氣。」有網民從線索顯示，指「做個小孩007」可能是一對雙胞胎作家的帳號，說她們是BY2的粉絲。

「醫護」稱只吃了維他命與褪黑素

就Yumi疑吞藥輕生，及後有自稱醫護的網民稱Yumi不是自殺，是自己致電到急診。有稱為「閃閃發光的欣醬」網民在Yumi入院消息傳出後寫道：「就吃了兩顆維他命和兩顆褪黑素。」並稱自己的朋友正是該醫院的醫護人員，更貼出對話截圖，「BY2妹妹自殺，是送到我們院的，凌晨5點入院，吃了兩顆維他命和兩顆褪黑素，自己給我們急診打電話的」。截圖又提到，「生命體徵特別穩定，早上9點就出院了。急診老師夜裏被喊醒，對她的生命體徵點評了四個字：不要太好」。有網民稱褪黑素一般幫助改善失眠。有網民疑問為何吃兩顆褪黑素會送到危重科？另一網民解答說一般只要有自殺傾向的人，不管吃了什麼，一律先按危重症處理。

王力宏酒店隔離 被住客投訴琴音

王力宏正在酒店隔離，台灣傳媒報道有其他住客投訴，稱每晚11時後，會聽到由王力宏房間傳出的小提琴及電子琴聲音。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

娛樂組