【開箱】《那年，我們的夏天》 10年前後 不是冤家不聚頭

高材生與墊底男

《那年，我們的夏天》全劇16集，在韓國逢周一二播出，至今播出5集，收視一般，最佳成績在第5集，錄得3.7%，不過Netflix香港地區則打入10大熱播榜，看來不乏捧場客。

故事講述高中生國延秀（金多美飾）成績名列前茅，為人苛刻、好勝；崔雄（崔宇植飾）則全校包尾，為人懶散、小心眼。二人雖然是同級同學，但並不認識，直到電視台向學校提出想拍攝有關考試成績最好與最差學生相處的紀錄片，崔雄與延秀在半推半就下答應演出，其後在校內結伴同行一個月。兩人性格截然不同，結果上演一場「星球大戰」，如體育堂玩躲避球，崔雄避開令延秀硬食波餅。崔雄畫畫，延秀路過撞到對方，破壞畫作。他們整蠱對方的招數也非常幼稚，譬如崔雄會將泡菜汁濺到延秀的校服，後者即拿茄汁報復。延秀在圖書館扮鬼嚇崔雄，後者不忿追打對方。

崔雄與延秀的性格相反，曾說過一生一世也不再相見，紀錄片煞科當天，卻因一場雨，令二人感情升溫，並成為情侶，還一起考上大學。他們拍拖5年，延秀提出分手，原因至今劇情未有解說，她攤牌時只拋下一句，「我能放棄的只有你一個」。二人分手後，崔雄用畫畫麻醉自己，後來成為著名插畫家。延秀憑聰明才智，當上活動企劃公司的組長。

藉紀錄片探討愛情

延秀為了一項活動企劃，硬着頭皮上門找已分手5年的崔雄，後者不會輕易答允合作，好勝的延秀也不欲低聲下氣。碰巧電視台紀錄片導演兼崔雄好友金志雄（金聖喆飾），想拍攝崔雄與延秀10年後的故事。崔雄明知延秀討厭亮相幕前，但為了「折磨」她，以拍攝紀錄片就答允企劃合作的條件。就是這樣，一對分手多年的情侶在紀錄片開始拍攝後，不得不正視雙方埋藏已久的感情。

《那年，我們的夏天》故事圍繞一對歡喜冤家般的戀人，卻也是普通情侶的寫照。崔雄與延秀看來個性不合，拍拖期間不時發生摩擦，譬如崔雄總不明白延秀為何經常發問一堆假設性問題，「假如我們不能一起升讀大學怎麼辦」、「假如我明天就死掉怎麼辦」、「假如我們分手怎麼辦」等。延秀會因崔雄無法回答她想要的答案而生氣。其實二人深愛對方，延秀在分手後一直故作瀟灑，卻半夜落淚，崔雄則為延秀夜夜失眠，這些都是一般情侶的日常，觀眾或會有共鳴。

此劇藉拍攝紀錄片來探討愛情，設定雖然有趣，但能否填滿16集內容？崔雄與延秀的高中時期與現在的情節，互相穿插，容易令人混淆。然而選角是新鮮的，現年31歲的崔宇植演戲經驗豐富，近年主力拍電影的他，自奧斯卡得獎片《上流寄生族》後，首度擔正拍劇，能否取悅電視劇觀衆，還得拭目以待。

至於金多美，之前主演的《梨泰院Class》大受歡迎，她的演出也備受讚賞，今次角色與《梨》劇中的硬朗個性相似，期待後段她會有不一樣的表現。