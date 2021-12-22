不言休 明年拍戲籌辦音樂劇 張學友否認破產 有儲蓄經濟無問題

記者：陳釗

張學友透露今次兩個影音產品的內容、包裝都經他看過才推出，非常清楚每個細節。他即場化身KOL「開箱」讓大家見產品真身，邊介紹邊發揮幽默一面，笑問：「帶貨是不是都是這樣？」

學友表示這張碟絕對值得收藏，敢說這個演唱會幾乎從頭到尾，由籌備、演出至後期都是他的心血，反映其演唱生涯。封面那張相亦是由學友親自揀選，透露在巡唱會過程中，一定會遇到身體不舒服的情况，每次看這張相感覺都很強烈，印證演唱會充滿汗水和淚水。

化身貼地家務助理

學友透露疫情下多了留在屋企清潔和修理家電，現在所有家務幾乎都識做，還學懂用洗碗機和洗衣機。歌神都有貼地的一面，他直認這些以前都不懂，感覺很神奇。被問到最大收益人是否太太羅美薇？學友說：「這些只是一些簡單普通的技能，我非富裕家庭出身，只不過屋企重男輕女，所以我連入廚房機會都沒有。入行後亦有很多人幫我做，但疫情期間不得不做，因為家傭姐姐回了家鄉，又未能回港，迫住自己落手。」雖然學友未有因此喜歡上做家務，但笑稱多了份自豪感，從中亦有所得益，自覺增強了求生本能。

難忘被封「逃犯剋星」

談到學友這次巡唱，必然令人聯想起「逃犯剋星」這個稱號，因在他巡唱期間，合共逾80名通緝犯落網。學友聞言哈哈大笑，「我記得，可以為社會做事，很開心。多謝這些逃犯來捧場，但亦都不好意思。不過就算不是在我演唱會，都會在別的地方被捉」。

問學友會否再挑戰打破自己的開騷場數紀錄？他稱巡唱期間有工作人員跟他說可以繼續唱，但覺得追求紀錄是永無止境的，做到三至五百場都可以，但是否有那麼多人想看？這不知道，他只想按照自己計劃完成，「是否需要再破呢？說不好聽，我都60歲了，如果要不斷破紀錄，會很攰，今次這個演唱會很值得紀念，留住已很足夠。但不代表停下來，我沒有退休打算，聽過很多朋友說想退休，我是不太明白，或許我已習慣在工作上找存在價值，所以之後會繼續不斷做好自己的工作」。

無本錢隔離 留港工作

學友完成巡唱後，曾透露有意籌辦音樂劇，問到進度可有受疫情影響？學友直認演唱會與音樂劇很不同，演唱會屬個人表演，最多要學跳舞，簡單得多；音樂劇是集體的事，沒演員、沒劇本難成事。他說：「一路有繼續，但疫情初期不敢見面開會，所以進度會慢少少。我亦不想停下來或擱置，因這個音樂劇已籌備了10年。」

除了音樂外，久未參與電影演出的學友，透露已初步答應接拍新戲，將於明年上半年開拍。問到會在哪裏拍？他笑言：「只可以在香港拍，因我沒隔離的本錢，又是一個很被需要的人。（不捨得家人？）是自己放不下。（什麼吸引你接拍？）因太久沒工作做了。一半是想工作，一半是還人情債。」

盡本分推動廣東歌

最後學友被問到如何將廣東歌推進大灣區發展？他認為由自身做起，歌曲質素是最大的傳播武器，可以廣泛地傳播出去，像鄧麗君也沒去過內地，但她的歌傳遍內地，就是靠歌手特質夠強，他也會盡量做多些好的廣東歌。

對於廣東歌能否重回1980年與1990年的輝煌年代？學友說：「是難一點，但不是沒可能。」並稱現時香港培育新一代的能力沒以前那麼強，雖然電視台多了比賽，誕生了很多新人，但能否保證已達到演出的水平，「舉例韓國的新人一出道已準備好表演，但我們仍是以前一套，出來才慢慢做，所以需要趕上同一個節奏」。

此外，學友在接受台灣傳媒訪問時，被問到早前有傳他破產一事。他即否認傳聞，稱在網上看到不實傳聞，說他經濟有很大問題，這是對他很大的誤解，並澄清：「放心，我有存錢習慣，現在還可以，沒問題的。」

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