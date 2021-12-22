李靚蕾代澄清：黑人夫婦與王力宏沒不正常關係

李靚蕾在首篇長文提到，王力宏其中一名炮友「自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙她老公」、「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」。徐若瑄先後兩次發聲明，澄清跟王力宏絕無私約，亦沒踰矩對不起丈夫。內地網上傳有王力宏、徐若瑄與黑人夫婦的不雅視頻曝光；昨日李靚蕾發文後，有網民猜測李靚蕾是挺身為黑人夫婦澄清，但「排除法」下，不少網民留言問李靚蕾「徐若瑄呢？」李靚蕾回覆台灣傳媒表示，沒以「排除法」有所暗示，單純受託幫黑人、范范澄清。黑人亦透過經理人稱太多不實消息，多謝李靚蕾幫忙澄清。

昨日台灣女星關穎寫千字文為李靚蕾抱不平，狂鬧王力宏。關穎表示跟李靚蕾並非閨密，只是有共同朋友，對方樸素低調，沒任何名牌在身上。李靚蕾被指「要錢」，關穎說：「要贍養費又怎樣，老公給老婆天經地義……更何况這還是一個家庭，有牽扯到小孩生活、教育費等，並不覺得女生提出的要求很多，這麼有錢還那麼小氣。」有網民大讚關穎有正義感。

失廣告代言或被追討賠償

王力宏宣布暫時退出娛樂圈，「出事」前有5個廣告代言，他每個廣告被指收800多萬港元，現形象受損不能履行合約，廣告商可向他追討賠償，隨時損失以千萬計。

娛樂組