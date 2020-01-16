【開箱】《全民造星IV》 女版MIRROR的組成與變數

落選者有機會復活

多得《全民造星》首季捧紅12人男團MIRROR和4人搞笑組合ERROR，令到今季即將誕生的ViuTV旗下首隊女團，還未組隊已先矚目。從《全民造星IV》上周平均收視率回升至5.6%（約36.7萬觀眾）、節目冠名及聯名贊助商接近20個可見，無論是觀眾抑或廣告商都對女團誕生充滿期待。

自《全民造星IV》今年10月開播以來，節目監製黃慧君（花姐）跟經理人Wing從未透露女團的組成人數，以及團隊數目多寡，只記得Wing曾在節目中強調，女團人選必須要以總決賽名次決定，否則比賽便無意義，花姐對此不以為然，反映二人對於女團組成方案，似乎一直未有共識。如果按照Wing在20強記者會的說法，目前在社交媒體人氣最高，或在過去5輪淘汰賽中表現最亮眼的參賽者如邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、許寶恆（Alice）、王嘉晴（Candy）、沈貞巧（Gao）、葛綽瑤（Yoyo）、姜咏鑫（Ada仔）、曾家瑩（Ariel）及何榛綦（榛綦）等，三甲應該在此中尋，至於餘下人選，則交由台前幕後決定。

如先所言，節目從未說過《全民造星IV》只會產生一隊女團，ERROR正是最佳示範，梁業（肥仔）明明躋身首季最後10強，卻無緣加入MIRROR，原來是讓他帶領落選者何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）另組新團，專攻綜藝路線，事實證明他們演出《ERROR自肥企画》及《花姐ERROR遊》等節目，叫好叫座。同一道理，今季落選者亦有機會另起爐灶，反正在過去5輪比賽中，不乏滄海遺珠如何佩婷（何佩）、黃雅慧（咖喱）、何洛瑤（Sica）、曾業喬（燒賣）及黃敏蕎（阿妹）等，如果組成女團，或可出奇制勝，情况就如韓國選秀節目《WIN: WHO IS NEXT》，當年勝出隊伍組成男團WINNER，至於落敗一方，亦另組iKON與之抗衡，兩派各擁大批支持者，誰也搶不了誰的風頭。

日女團AKB有「官方對手」乃木坂

日本樂壇亦有類似例子，金牌製作人秋元康捧紅素人女團AKB48後，另組所謂「官方對手」乃木坂46，表面上互相競爭，事實是產生協同效應，近年乃木坂46受歡迎程度更已經超越前者，可見娛樂圈的生存法則，絕非排資論輩般簡單。《全民造星IV》勝出一方將由Wing負責管理，如果另闢新團，誰可擔此重任？肥仔可謂不二人選。由今季面試到20強比賽，肥仔一直參與其中，更在最後一輪分組比賽，擔任Candy及Yoyo等人的導師，建議她們以跳唱形式表演《NoBody笨珠》，結果獲4名評判給予294.4分，成為5組得分排名第二高，順利保住「肥仔組」5名組員直入總決賽。肥仔能歌善舞，本身亦兼任ERROR隊長，無論以導師抑或經理人身分帶領女團，相信他都可以稱職，問題是花姐會否願意讓他放手一搏？