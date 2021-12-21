張振朗撼贏黎耀祥晉身5強爭視帝 視后大熱鍾嘉欣獲4提名嗌刺激

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

視帝、視后5強名單昨日出爐，最佳男主角分別是《星空下的仁醫》鄭嘉穎和馬國明、《逆天奇案》陳展鵬、《換命真相》譚俊彥、《拳王》張振朗。馬國明與譚俊彥同時躋身最受歡迎電視男角色，與《愛‧回家之開心速遞》周嘉洛、《智能愛人》陸永、新版《十月初五的月光》胡鴻鈞鬥一番。

視后競爭 勢均力敵

最佳女主角有《星空下的仁醫》鍾嘉欣、《智能愛人》李佳芯、《七公主》林夏薇、《把關者們》黃智雯及《拳王》姚子羚。婚後的鍾嘉欣戰鬥力爆發，憑《星空下的仁醫》同時入圍最受歡迎電視女角色、歌曲《好好珍惜自己》角逐最受歡迎電視歌曲，以及跟拍檔鄭嘉穎爭奪最受歡迎電視拍檔，獲獎機會被睇高一線。

李佳芯、林夏薇另憑《愛美麗狂想曲》和《逆天奇案》，與《愛‧回家之開心速遞》的姜麗文和滕麗名爭奪最受歡迎電視女角色，成為鍾嘉欣對手。姜麗文在《愛‧回家》飾演家傭Liza獲得不少迴響，同時角逐最佳女配角和飛躍進步女藝員。角逐最受歡迎男角色的胡鴻鈞憑《十月初五的月光》叫三飛，還入圍飛躍進步男藝員、歌曲《祝君好》爭最受歡迎電視歌曲獎。

從加拿大回港的鍾嘉欣獲知得到4項提名的喜訊，透過信息回應：「好開心，很多謝大家的支持。獎項就隨緣，但我也很期待當日的結果，很刺激。」

曾志偉想錫走新抱王敏奕

無綫高層曾志偉在記者會上表示5強名單昨早11時才出爐，透露今年頒獎典禮有新賽制，無論候選人能否出席頒獎禮，若得獎，都會獲頒獎。至於鍾嘉欣會否出席？志偉說：「已透過王祖藍聯絡她，邀請她回來香港。頒獎嘉賓名單，我都出動人情牌邀請。」

他喜見候選名單很公平且勢均力敵，是其心水名單，笑言新抱王敏奕入圍「女飛躍」最不感驚喜，他笑說：「我想劃走佢個名。」志偉稱憑做香港電影金像獎頒獎禮經驗，想好演員得鼓勵，「陸永、泰臣看似不起眼，但觀眾投票他們入圍，覺得好公道」。

姚子羚喜被讚演技有進步

入行近20年的姚子羚首度入圍視后5強，她很開心，「已經對自己有交代，多謝薛家燕在活動上讚我演技有進步。可以跟鍾嘉欣一齊競逐獎項，多一份情意結，因為10年前我倆曾合作《金石良緣》，好期待鍾嘉欣出現頒獎禮」。

談到得獎信心，姚子羚稱一半一半，因為心目中支持鍾嘉欣攞獎，並說：「張振朗是衰仔，他說支持我，又支持鍾嘉欣。但我就肯定支持張振朗攞視帝。」姚子羚又睇好老友陳自瑤攞女配角，覺得對方今年大豐收，工作愈來愈好，愈來愈靚，希望她得到好成績。

張振朗可惜《拳王》未能入圍

張振朗稱入行10年，首次入圍視帝5強，感到好開心，「信心一定有，但會抱平常心，因為對手強勁，我已覺得賺了」。 提到他打低同劇的前輩黎耀祥，張振朗說：「入圍名單是觀眾投票，但我無論如何要多謝祥哥（黎耀祥），教懂我好多東西。」

《拳王》未能入圍最佳劇集，張振朗承認很可惜，「個個為套劇都操到好弗」。張振朗在台上稱支持姚子羚攞視后，但受訪時又稱鍾嘉欣是視后心水，大讚對方又靚又好戲，「以前拍《大藥坊》跟她合作，她已經好和藹可親」。

胡鴻鈞慚愧拍一劇叫三飛

胡鴻鈞角逐視帝10強止步，他笑說：「入到先驚啦。」對於叫三飛，他自覺似參加派對，只是陪跑，皆因最受歡迎電視男角色睇好周嘉洛，「男飛躍」選羅天宇，最受歡迎電視歌曲獎覺得是《聲夢傳奇》學員的囊中物。胡鴻鈞自認不是稱職演員，「今年只拍過一部劇，覺得慚愧，其他演員拍好多劇」。又透露視后心水是鍾嘉欣，覺得對方演出很到位。問為何不支持緋聞女友蔡思貝？他說：「她今年沒有作品，沒法投她票，我說不留意她的事就假，大家是好朋友。」