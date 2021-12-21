捲桃色風波後首現身香港 認處理不善 譚詠麟待完工 修復家人感情

沒即時交代 家人失望

對於捲入桃色風波，阿倫表示，「 個幾月前的事，是我處理得不夠妥善，沒即時向家人交代，因為當時我身在張家界拍攝音樂節目，當地信號不好，我又關掉手提電話，令到家人、朋友和歌迷擔心、失望，更加不好。」 事情是怎樣發生， 阿倫沒有回答，只說：「最緊要是令家人、我的摯愛非常困擾和受到傷害，令我心裏不舒服。」

稱兒子是「摯愛」

阿倫稱此事令他領悟到自己放在家人的時間不足夠，未來會放多些時間在家庭，陪伴摯愛，他說：「我領悟到放在家中的時間非常之不夠，未來日子，完成手頭工作，盡量擺多些時間陪屋企人。（工作何時完成？）農曆新年後，明年會擺多些時間在家中。（陪摯愛？）梗係啦，多些時間陪伴他們，讓我們修復感情，比之前更加鞏固，因為之前大部分時間都在內地工作。」要修復感情，莫非他們的感情出現問題？阿倫大聲說：「嚇親呀！」他表示「摯愛」是兒子曉風，「我的摯愛就係我個仔」。另一半不需要安慰？阿倫表示在心中。

網上流傳與歌迷聚會照片

問到酒店房間的照片，阿倫稱已交由內地法律團隊處理，所以不方便講。但相中人是他？他說：「很多時會和歌迷唱生日歌、簽名，在網上傳過很多照片。」對於疑似他在牀邊著褲的照片，「呢啲係你哋睇。（內情不是這樣？）我覺得唔係囉。」

對於王力宏因離婚風波暫別娛樂圈，阿倫稱沒留意，王力宏被李靚蕾爆性成癮和召妓，阿倫以別人的事為由不回應，其後便入會堂接受檢測。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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