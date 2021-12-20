【開箱】《愛殺》 金像影后奧莉菲亞夫妻檔演繹弒父殺母奇案

花工夫描寫角色性格

短短4集的《愛殺》根據真人真事改編，講述《神奇女俠》大衛杜里斯（David Thewlis）扮演的Christopher與太太Susan（奧莉菲亞高文飾）旅居法國，原任職會計，但法語不濟，見工屢次碰壁。兩人生活拮据，Susan仍經常逛電影精品店，購買價錢不菲的荷李活舊片海報，尤其鍾情加利谷巴（Gary Cooper）的作品。Chris最終致電繼母Tabitha求助，並和盤托出多年前在後院埋葬了Susan父母William和Patricia，才會避走法國。怎料借錢不成，Tabitha還報警。位於諾定咸的警方接報後到Susan父母住所查問，鄰居透露兩老離家至少10多年，也沒留低去向，警方於是去信Chris要求他和太太落口供，最初Chris托詞未能返英，又稱事件是意外。當警方從William家後院挖出他與太太Patricia的骸骨後，通緝Chris和Susan，夫妻倆私下協議，只要按他們排練多次的口供，警方應難以落案。

HBO Go暫時播放了兩集，第3集周三會上架。有關兇案的劇情容易吸引觀衆追看，《愛殺》也不例外，卻不止於猜誰是兇手的陳腔濫調，編劇花了不少工夫描寫Chris和Susan這對恩愛夫妻的性格，讓案件更加立體；譬如會不斷回溯兩人的過去，Chris任職會計員，Susan逃往法國前是圖書館理員，都是內向型人物，而且原生家庭生活不快樂。透過交友公司認識，兩人同樣熱愛電影，因而十分投契。Susan父母屍體被發現後，兩人返抵英國，分開囚禁及盤問。Susan獲派代表律師，對方建議她落口供時只要答「無可奉告」即可。面對警察盤問，Susan顯得不安，也擔心丈夫的情况。在Chris眼中，Susan十分脆弱，不能受到任何傷害；編劇也花了不少篇幅，把他倆塑造成禮貌周周的人物，Susan尤其膽怯，兩人真的會弒親？Susan在審問過程中偶爾暴怒，又似乎是編劇給予觀衆的提示或誤導。她聲稱某個周末往探訪雙親時，母親槍殺了爸爸，她驚慌之餘，又受不了媽媽的挑釁，所以開槍擊中母親，丈夫Chris沒涉案，只是後來幫她把雙親埋葬在後院。

實情又是否這樣？只看證據的警方眼中，兩人都是疑犯；首先死者William和Patricia中槍位置相同，不可能是後者殺夫後，再被女兒槍擊。不過此劇有趣之處是盤問過程中，Susan和Chris有時會像靈魂出竅似的置身電影場景，譬如有一幕他倆跟警察就身在酒吧，可對白依然有關案件，就帶來恍如劇場的魔幻感覺。

劇情改編自真實案件

《愛殺》第2集提到，Susan自小被父親性侵，而且母親完全知情；如果按照真實案件，這並非弒殺雙親的原因。據報Susan的繼祖母留給她一筆遺產，後來在倫敦市郊置業給父母居住，雙親其後游說她轉名給他們，之後卻出售房子，並遷居諾定咸，Susan因此心懷恨意。案發於1998年，但15年後才被揭發，相當奇情。

扮演Chris和Susan的大衛杜里斯和奧莉菲亞高文表現同樣出色，後者贏得奧斯卡後可說狀態大勇，這兩年間除了劇集《邋遢女郎》、《王冠》，她今年初再憑《爸爸可否不要老》提名奧斯卡最佳女配角獎，另外又主演了瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）演而優則導的《失去的女兒》（The Lost Daughter），很大機會再躋身來年各大頒獎禮。《愛殺》更是少有由其夫艾德辛加勒編劇及監製的作品。兩人是劍橋大學同學，在校內戲劇社認識，艾德辛加勒當時修讀法律，卻有志於戲劇創作，結婚至今已20年。此劇原定由《繼承大丈夫》阿歷山大比恩（Alexander Payne）執導，他退出後改由英日混血的韋沙貝（Will Sharpe）操刀，後者執導的新片《路易斯韋恩的迷幻貓世界》，本月初剛在港上映。