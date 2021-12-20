松田聖子愛女墮樓亡 大受打擊停工悼念 前夫收最後生日祝福

神田沙也加原定前日中午在札幌演出音樂劇《窈窕淑女》，直至開場前夕，工作人員仍未能聯絡上她，臨時改由前寶塚劇團女星朝夏真人代替。下午一時左右，在沙也加下榻的札幌酒店14樓平台，職員發現她從高處墮地昏迷，於是報警並送院搶救，據她所屬事務所昨日凌晨發表聲明，沙也加前晚9時40分傷重不治。

沙也加近年以演出舞台劇為主，《窈窕淑女》由11月14日在東京開始巡演，明年1月28日在福岡落幕；隨着女主角死訊曝光，劇團宣布昨今兩天停演，至於其他場次如何安排則容後公布。

神田沙也加終年35歲

據日本傳媒報道，松田聖子驚聞女兒沙也加墮樓重傷消息後，前日下午仍強裝歡顏，繼續如常表演，盡顯專業精神。直至晚上得悉死訊，終於難掩悲慟心情，並透過事務所發表聲明：「聖子的女兒沙也加已於18日長眠，感謝歌迷和工作人員一直厚愛。聖子及遺屬仍然無法接受失去親人的現實，懇請傳媒尊重他們的私隱，並停止一切臆測的報道。」松田聖子原定昨晚舉行的Dinner Show，亦臨時宣布取消。

松田聖子是1980年代藝能界最紅偶像之一，卻在事業巔峰，於1985年閃嫁男星神田正輝，翌年誕下女兒沙也加，後者跟隨父母步伐，2001年出道，曾以歌手、演員、聲優等不同身分活躍圈中。2011年以「母女檔」姿態亮相《紅白歌唱大賽》更掀起話題。2014年，跟松隆子一起為動畫《魔雪奇緣》配音並唱插曲，成為她事業的轉捩點。

不理母親反對嫁舞台劇演員

沙也加跟男星村田充因合演舞台劇而擦出愛火，前者不理母親反對，2017年在夏威夷舉行婚禮，聖子拒絕參加，父親神田正輝則親赴現場送上祝福，反映父女關係一直保持良好。沙也加猝逝後，神田正輝位於東京的寓所雖然燈火通明，但日媒一直未能聯絡到他。據報沙也加墮樓前，曾致電父親，並預祝對方明日（21日）生辰快樂，成了父女最後對話。

沙也加跟村田充的婚姻僅維持兩年。有傳她跟前尊尼事務所男星秋山大河搞不倫戀，才導致離婚收場，但她否認。不過，回復單身後她的確跟秋山拍拖，直至今年5月鬧情變，有日媒懷疑沙也加的感情問題，會否跟墮樓有關。另一方面，沙也加去年跟女歌手黑崎真音另組女團ALICes，二人合作愉快，黑崎卻在今年9月演出期間突然昏迷，事後證實患上硬膜外血腫，接受手術後停工，當時沙也加曾表示心疼對方，寧願自己有事，也不想拍檔受到傷害。事業及感情都發展不順的沙也加，或許因此走上自毁之途。

黑崎真音對於沙也加死訊，表示大受打擊；尊尼事務所男星東山紀之昨主持朝日電視台節目《星期日LIVE！》時，亦說在心裏永遠懷念她；跟沙也加以「親友」相稱的女歌手中島美嘉，透過社交媒體上載一束藍色鮮花以示悼念；其他藝人包括松隆子、鈴木杏樹、高橋愛及氣志團成員綾小路翔等，亦各自以不同方式表達哀痛。