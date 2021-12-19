【開箱】《吃貨與阿毛的逍遙遊》 「出賣」老婆金泰希 Rain曬住家男魅力

美食版《老友鐵騎遊》

這節目由《無限挑戰》導演金泰浩製作，他離開效力20多年的MBC電視台自立門戶後，首度與Netflix合作。Rain與盧洪哲在節目中從濟州出發，前往高敞、釜山、江原、慶州及南海等地，再返回濟州，並在首爾結束歷時3個月的旅程。節目未上架，已被指跟《迷幻列車》伊雲麥葵格（Ewan McGregor）與電視節目主持查理布爾曼（Charley Boorman）拍攝的《老友鐵騎遊》（Long Way Up）相似，兩男駕駛電單車長征南北美洲；兩個節目的主角同樣駕駛電單車出遊，不過《吃貨與阿毛的逍遙遊》着重美食及生活享受，《老友鐵騎遊》則集中流浪期間遇上的困難與苦况。

如追求美食的觀衆，看《吃貨與阿毛的逍遙遊》應會滿意，節目中介紹的美食店全是Rain的心水推介，如位於濟州傳統街巿的老店，血腸湯飯及肉麵是招牌菜，座位狹窄，裝修陳舊，依然食客滿堂。位於濟州的木格漢堡店，紅蘿蔔漢堡包與大蒜漢堡包最具特色；還有濟州牛扒店Cheesus，以牛扒鋪滿厚厚芝士醬聞名，另外還介紹了高敞的醬醃螃蟹、釜山的豬肉湯飯和蝦刺身店，以及海雲台著名的母牛扒店等。景點方面，Rain與盧洪哲騎電單車前往隱世景點，如濟州的仙女湯、金岳山看日落、高敞的泥灘、江原道的小溪等，沿路風景也十分美麗，特別是濟州的油菜花公路，Rain與盧洪哲駕着電單車經過，忍不住發出陣陣讚嘆聲。

加插遊戲 邀嘉賓亮相

為增加趣味，旅程中Rain與盧洪哲會玩瘋狂遊戲，如鬥潛水時間長，輸家要穿上對方安排的指定服裝，結果Rain被迫穿著女裝，笑言被兩個女兒看到怎麼辦。二人又為鐵騎加裝飾鬥靚，再問途人心水，盧洪哲在這一環節落敗，要跳進魚池，與大魚「零距離」接觸。當去到慶州換上校服，來一趟回憶之旅，玩機動遊戲時含着一啖水，看誰能撐得最耐。至於兩人的電單車，更獲BMW、 Harley-Davidson贊助，每個地方都會駕駛不同型號。

他倆邀請藝人擔任嘉賓，首集就有韓國樂壇天后李孝利及音樂人丈夫李尚順亮相，後者還為節目創作音樂。Rain與盧洪哲到訪濟州時，親自下廚招待李尚順夫婦。李孝利笑言金泰希雖然是明星，對時尚名牌卻不大關心，稱想約對方一起逛街購物，再去夜店狂歡，Rain聞言即說「好主意」，絕不介意妻子被「帶壞」。李孝利自言無法與前度同場，她在家看電視時，頻道按來按去也看到舊愛出現，李尚順便說，「還是看新聞吧」，對話非常惹笑。

Rain在節目中不時大展廚藝，熟練炮製家常小菜，又製作年糕夾餅當早餐，以及自家製果茶。Rain還肩負起照顧拍檔的生活起居，預約住宿及餐廳，替對方修理電單車，盡顯住家男人本色，難怪嘉賓之一李荷妮稱金泰希嫁對了男人。不過，Rain也有令人困擾的缺點，由於大部分行程由他安排，每晚都會問盧洪哲「覺得今日行程如何？」後者笑言Rain很需要別人認同，還取笑他腦袋不好，做掌上壓操肌時，會忘記做了多少下，結果要重頭再做。

盧洪哲行為惹爭議

至於盧洪哲，早年因醉駕而停工，並退出綜藝節目《無限挑戰》，復出後人氣大不如前。今次他演出《吃貨與阿毛的逍遙遊》，未播已惹來是非。日前他在記者會大讚Rain是好男人，指Rain若離婚，一定是金泰希的問題。此話一出即惹來爭議，被指沒必要扯到離婚及金泰希。另外，第2集Rain致電某食店預約卻爆滿，盧洪哲隨即再致電該店，自揭藝人身分，並稱正為Netflix拍節目，終獲「特事特辦」安排座位，不少觀眾指摘他利用藝人身分施壓，成功預約後又得意洋洋地向Rain炫耀，都惹來觀衆議論紛紛。此外，盧洪哲在節目中經常強調自己是Netflix粉絲，每當興奮時都會高呼「Netflix」，並全身上下使用該平台的精品，「擦鞋」密度亦引來觀衆批評。