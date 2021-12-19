《蜘蛛俠》美優先場收3.9億史上第3

製作費高達2億美元（約15.6億港元）的《蜘蛛俠：不戰無歸》由鍾華斯（Jon Watts）執導，湯賀蘭與女友辛蒂雅（Zendaya）主演，「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、「電魔」占美霍士（Jamie Foxx）等亦有份客串，陣容鼎盛。今集講述蜘蛛俠意外打開了多重宇宙，讓狀况變得更加危險，迫不得已必須面對，並找出自己成為蜘蛛俠的真正意義；據悉片末的3條彩蛋更引起影迷熱話。

料成為今年美國最高收電影

《蜘蛛俠：不戰無歸》本月9日在美國上映優先場，當日下午3點在全美3700家戲院開畫，結果收5000萬美元，成績超出預期。雖然疫情未完全緩和，外加Omicron變種病毒的隱憂，但仍難阻粉絲入場意欲；事實上此片周四收5000萬美元，已僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》（6000萬美元）及《星球大戰：原力覺醒》（5700萬美元），成為史上最佳優先場成績季軍，更是疫後近兩年來的最佳優先場紀錄。

《蜘蛛俠：不戰無歸》到前日（周五）正式上映，戲院數目會增至4325，可接納的觀衆人次更多，美媒按此走勢估計，部分媒體已把原來預測的首周末收1.5億美元上調至1.8億美元，The Hollywood Reporter的票房預測甚至認為可達2.2億美元；若後者所言成真，大有機會挑戰《星球大戰：最後絕地武士》美國史上最佳開畫成績殿軍的位置。就算未能躋身四強，但挑戰十強位置，成功機會應該頗大，目前排最高首周末票房第10位的是動畫《超人特工隊2》，亦不過1.82億美元而已；而且今年美國最高首周末票房是《毒魔：血戰大屠殺》，收9000萬美元，《蜘蛛俠：不戰無歸》要成為首部開畫周末超過1億美元的電影應無難度。就算以《蜘蛛俠》系列比較，此片優先場數字亦比《蜘蛛俠：強勢回歸》1540萬美元，高出3倍有多。

另一方面，美國本土今年最高收的冠亞季依次為2.24億美元《尚氣與十環幫傳奇》、2.12美元《毒魔：血戰大屠殺》及1.83億美元《黑寡婦》，《蜘蛛俠：不戰無歸》料可於2021年底前改寫這紀錄。