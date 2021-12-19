李靚蕾長文控訴被迫簽不對等婚前協議 王力宏被老婆指出軌召妓

45歲王力宏與年輕10年的太太李靚蕾2013年11月宣布結婚，婚後育有兩女一子，不時公開放閃。近年不見有甜蜜互動，被揣測婚姻觸礁。日前傳兩人離婚，有指李靚蕾取代王母掌管丈夫財產，婆媳關係惡劣。王力宏在社交網發文證實離婚，未有提及原因及澄清傳聞。他只說與李靚蕾的私生活很簡單很單純，遺憾在婚姻中有很多地方做得不足，由於對未來生活方式想法和規劃不一樣，決定分開生活，但永遠是一家人。隨後有網民稱王力宏曾出軌，網上流出多張疑似王力宏與新加坡組合BY2成員Yumi的合照，當時兩人透過公司斥是惡意中傷，會採取法律行動。

被催生仔 生完老公想「單身」

李靚蕾前晚在社交網發長文指控王力宏7宗罪，網民形容程度達核爆級，超越周揚青去年毁滅式爆羅志祥私生活混亂。李靚蕾開首說寫此信是最困難的決定，但覺得只有勇敢坦誠面對，一切才能歸零，「希望分享能帶給深陷其中你，或是即將要踏入這個旅程的你，一些省思」。

第1宗罪，王力宏大李靚蕾10年，希望有很多孩子。李靚蕾說：「一胎接一胎不停的催生，我放棄工作和自己的人生，以你和孩子為中心。結婚後大部分時間，我不是在備孕，懷孕，就是在產後哺乳育兒，過程中身心經歷很多變化，大部分是獨自面對。」她自言喜歡孩子，但若當初知道生完後，王力宏會想過「單身」生活而離家，她要過偽單親日子帶大孩子，她不會答應。不過她沒有後悔，孩子是她的一切。

第2宗罪，李靚蕾婚後多年，被王力宏家人不斷懷疑、羞辱和冷暴力，包括一開始逼她簽署不對等的婚前協議。李靚蕾說王力宏要保護婚前財產可以理解，但婚後財產是他們共同努力得來，「房子是你名下，車子是你媽名下，財產轉移很乾淨，深怕我佔到你任何『便宜』。當然平時孩子的吃穿用度你沒有少給，我多年來沒用你的錢買奢侈品」。她稱本身家庭條件不差，為何長期被懷疑和羞辱。

成為丈夫奪回權利的棋子

第3宗罪，李靚蕾稱王力宏37歲時還不能做任何決定，無法掌握自己的工作、感情或經濟，向她訴苦求救做擋箭牌，躲在後面利用她一點點奪回想要的權利，成為他的棋子及揹黑鍋。第4宗罪，李靚蕾稱最心寒是宣布離婚時，王力宏發言只保護自己，令她與王母承受輿論和負面新聞，他卻獨善其身，以不方便再回應，不幫她澄清。但之後王力宏被爆出軌，就大動作澄清，還透過親友欺凌她，力保優質形象。

第5宗罪，李靚蕾說演藝圈的男女關係及王力宏的三觀，顛覆她的見識。她16歲未成年就認識年長10歲的王力宏，被要電話號碼及對她言語曖昧；約看電影，王力宏緋聞女友也在場。王力宏仍跟前女友交往時，又半夜想叫李靚蕾去他家。其後兩人再遇，單身的王力宏展開追求，發生關係後，王力宏卻說不想談感情，稱愛她，沒有跟別人一起。後來發現王力宏在很多城市都有像她這樣的「朋友」，他也被拍到帶女生回家及召妓。她稱王力宏承認沒辦法控制自己，承諾她是他的唯一，之後走向組織家庭的路。

選擇原諒 對方堅決要離婚

第6宗罪，李靚蕾發現王力宏在內地開演唱會期間跟炮友狂歡，婚後又收到裸照祝賀生日及傳曖昧信息。她提到其中一個女生已婚有小孩，還邀請到家裏來，令她不舒服，王力宏更明知違反法規也飛奔往對方家聚會。她說：「我懷孕快要生產，你的舞蹈老師『朋友』傳訊給你說『他』覺得很傷心，以為你們是在一起的。」她亦發現王力宏會記錄召妓對象的特徵，包括長得像他們身邊的工作人員。

第7宗罪，李靚蕾表示曾選擇原諒，王力宏卻堅決要離婚，理由是如果遇到喜歡的女生，不想委屈對方被說是小三。她不願意離婚，即被變本加厲各種語言方式欺凌及羞辱，揑造事實詆譭她。

王力宏在李靚蕾爆料後，關閉社交網留言功能，昨日現身北京機場，穿黑色羽絨及戴口罩，向鏡頭揮手，惹起部分網民不滿他的態度。下午5時他抵達台灣桃園機場，包到冚離開機艙，到商務中心做檢測，其後往防疫旅館隔離。有指他在內地多項工作已取消，返台灣較安全，同時也急於安撫李靚蕾的情緒。

娛樂組