【開箱】續談《蜘蛛俠：不戰無歸》 片尾彩蛋比電影劇情更震撼

蜘蛛俠電影宇宙

Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段的主題，正是《蜘蛛俠：不戰無歸》提及的多元宇宙。由劇集《溫黛與幻視》、《洛基》，到電影《蜘蛛俠：不戰無歸》、《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）內容一脈相承，令到整個系列的世界觀，變得更加規模宏大。然而Marvel野心豈止於此？《蜘蛛俠：不戰無歸》片尾附加兩條彩蛋片段，其一講述《毒魔：血戰大屠殺》的後續故事，另一是明年5月上映《奇異博士2》的首條預告片。索尼近年有意識地建立蜘蛛俠電影宇宙（Sony's Spider-Man Universe，簡稱SSU），把湯哈迪（Tom Hardy）主演的《毒魔》系列及下月開畫《魔比煞》（Morbius）合而為一，極有可能成為《蜘蛛俠》下一個三部曲的主旋律。

隨着Marvel跟索尼合拍《蜘蛛俠》系列叫好叫座，SSU的搵食大計，MCU也積極參與。首條彩蛋講述湯哈迪與毒魔在墨西哥某度假酒店的泳池旁邊，一邊喝酒一邊跟酒保聊天，主角突然消失無蹤，卻留下一點毒魔的外星寄生體在酒吧枱面，情况相當詭異，暗示毒魔跟蜘蛛俠將會無可避免正面接觸，換句話說，毒魔出現在MCU的日子不遠了。

這段故事其實跟《毒魔：血戰大屠殺》片尾彩蛋有關，話說毒魔打敗奸角血蜘蛛後，跟湯哈迪留在房間看電視，兩者突然消失，其後在酒店房間重現，剛好電視播出新聞節目，揭穿湯賀蘭飾演彼得柏加的真正身分就是蜘蛛俠，毒魔更笑說：「他看來很可口。」如今看來應該是《蜘蛛俠：不戰無歸》開場時，班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）扮演的奇異博士首次為彼得施咒語，其間出錯導致所有認識蜘蛛俠的人，都被牽扯到同一平行世界。由於他們得悉蜘蛛俠身分，所以當奇異博士再次施咒語，刪除所有人對蜘蛛俠的記憶時，湯哈迪與毒魔亦隨之消失，不再留在同一時空。

至於另一彩蛋是《奇異博士2》預告片，亦是《蜘蛛俠：不戰無歸》劇情的伸延，講述班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）扮演奇異博士施咒失誤導致多重宇宙大門打開，必須承受有關後果，為了「補鑊」於是向同樣擅長魔法的紅女巫（伊莉莎伯奧遜飾）求助，暗示兩大超級英雄將會聯手，對付片尾出現的暗黑版奇異博士，亦即在Marvel動畫《無限可能：假如…？》曾經亮相的恐怖敵人。

彩蛋3：動畫版續集

這條彩蛋的信息量非常龐大，除了證實紅女巫將會加盟《奇異博士2》的傳聞可信，原著漫畫出現過的巨型怪物Gargantos亦會登場。不過，網上流傳《哈利波特》女星愛瑪屈臣（Emma Watson）扮演奇異博士妻子Clea則暫時未見，但片中出現婚禮場面，難免令人聯想兩者或有關連。

早在《蜘蛛俠：不戰無歸》開畫前，網上流傳本片並不止有兩段彩蛋，而是3段，除了上文提及《毒魔2》和《奇異博士2》外，另一彩蛋正是奧斯卡最佳動畫得主《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的續集《Spider-Man: Across the Spider-Verse（Part One）》先導預告，雖然有關片段本月初已透過YouTube發放，不少粉絲已先睹為快，但弔詭的是，此彩蛋並非每名入場觀眾都能收看，例如本文作者在百老匯院線便緣慳一面，友人在Cinema City旗下戲院卻有得睇。據發行商解釋，由於片長關係，院商可自行決定是否播放第3條彩蛋，頗有聽天由命之感。