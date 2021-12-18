80歲金馬影帝陳松勇病逝

陳淑芳聞噩耗驚訝

陳松勇離世消息震撼演藝圈，很多影迷感不捨。曾跟陳松勇多次合作的金馬影后陳淑芳得悉噩耗感驚訝，說：「不可能吧，10多天前才致電給他，想為自傳談彼此合作經歷，當時陳松勇回覆說『我人艱苦，等我出院再說』。前兩天再致電給他，看護說他在睡覺。」她說上次見陳松勇是去年金馬獎前夕，勸對方戒酒。

陳松勇於1970年出道，演過不少劇集及電影，其中1989年憑侯孝賢執導的《悲情城市》獲金馬獎影帝，代表作還有《魯冰花》、與周潤發合演的《監獄風雲II逃犯》、《流氓世家》等，2000年逐漸息影。

未婚獨居 留56萬給印尼看護

陳松勇喜歡飲酒，一直未能戒掉。晚年常傳出健康欠佳消息，2006年曾中風，2009年白內障加上視網膜嚴重出血，右眼曾接受手術；近年更有糖尿、心臟等疾病纏身。他未婚獨居，生活上大小事全由看護Yule照料。台灣傳媒報道陳松勇擁有兩間豪宅，價值共5000萬台幣（約1400萬港元），他曾表示會留200萬台幣（約56萬港元）給Yule回印尼做生意。

娛樂組