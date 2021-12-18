九展騷連環甩嘴受罰 欣宜被On仔鞭打Pat Pat 全場爆笑

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

鄭欣宜與C AllStar四子陳健安（On仔）、梁釗峰（釗峰）、何建曦（Jase）及吳崇銘（King）前晚在九展開騷，欣宜甫出場即獻唱快歌《分手是常識吧》、《罰你》及《@princejoyce》帶動全場氣氛；C AllStar接力唱《集合吧！地球保衛隊》、《還有48小時》，觀眾high爆站立跳舞。

欣宜不准歌迷讚靚「我會囂」

音樂會其中一個環節，他們要合唱音樂人黃偉文創作的歌曲，當他們唱完《黑彩虹》後，釗鋒笑問：「欣宜濕晒，邊個搞濕你呀！」On仔隨即拿紙巾為她印汗，欣宜大為受落，稍作回氣後，她再獨唱《女神》，台下揮動燈牌，有人大叫「你今晚好靚」，欣宜搞笑回應：「不准你們這樣講，我會囂的，多謝！」她重提人生低潮獲朋友送《關於寂寞》這首歌支持，感受到人生並不寂寞，她說：「只要堅持做自己喜愛的事，更難行的路都不驚。」

C AllStar答謝粉絲應援

C AllStar唱《留下來的人》時，答謝粉絲的深度應援行動，令歌曲曾躋身「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」7強。四子再聯同欣宜以國語、廣東話及英文獻唱《多得他》，道出歌曲背後意義，「這首是我們當年的參賽歌，一走就12年了」。

音樂會尾聲大唱聖誕歌

音樂會尾聲再掀高潮，五人連唱多首聖誕歌，欣宜唱罷《White Christmas》興奮說：「我是『和音災難』，唱到呢首歌，過關了。」然後他們挑戰英文五重唱《12 Days of Christmas》，C AllStar表示每次唱這首歌都甩漏，欣宜打賭「甩嘴」要罰打Pat Pat，結果她連甩兩次成唯一輸家，起初她拒絕釗鋒用手打，說：「我怕醜！」有人遞上皮帶和星星棒，台下歌迷和應「用皮帶」，On仔即以皮帶侍候，說：「你想用哪一邊？鞭鞭都有力。」欣宜回應：「當然是無扣那邊。」爽快趷起Pat Pat受罰，全場爆笑。

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