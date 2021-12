【開箱】《蜘蛛俠：不戰無歸》 給三代蜘蛛迷的情書

夜魔俠驚喜客串

Marvel超級英雄片一向做足保密工夫,《蜘蛛俠:不戰無歸》亦不例外,上映前電影公司嚴禁「蜘蛛仔」湯賀蘭劇透,開畫後亦懇請觀眾切勿「爆雷」,下文將無可避免泄露劇情,讀者可自行斟酌。

新片延續上集《蜘蛛俠:決戰千里》劇情,講述積基倫荷(Jake Gyllenhaal)扮演奸角「神秘客」戰死後,幕後團隊為向蜘蛛俠報復,決定把他的真實身分:彼得柏加公諸於世,更訛稱他是殺人兇手,令到彼得受到輿論指摘之餘,同時遭警方調查,就連女友「MJ」辛蒂雅(Zendaya)等亦受牽連,幸得查理葛斯(Charlie Cox)扮演失明律師兼「夜魔俠」相助,暫時逃過牢獄之災。

蜘蛛俠為了解困,決定向班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)扮演復仇者聯盟成員「奇異博士」求助,請對方施展魔法,令世人忘記彼得柏加就是蜘蛛俠的秘密。正當奇異博士念咒語之際,彼得卻提出諸多要求,導致博士分心,不單咒語失靈,更意外打開多重宇宙之門,令到活在平行世界的蜘蛛俠宿敵如八爪魚博士、綠魔、沙人、蜥蜴人和電魔死而復生,重現人間更到處搗亂。

能力愈大責任愈大

奇異博士要求彼得收拾殘局,後者於是跟MJ及積及巴達隆(Jacob Batalon)扮演老友「尼特」合作,利用已故「鐵甲奇俠」東尼史達留下的高科技器材,研發可令一眾壞蛋改邪歸正的「解藥」,好讓占美霍士(Jamie Foxx)飾演「電魔」、艾佛莫連拿(Alfred Molina)扮演「八爪魚博士」等返回所屬平行世界後,免跟蜘蛛俠為敵,並有機會重新做人。

雖然奇異博士曾經警告,此舉不單危險,更有機會破壞多重宇宙的平衡,但彼得堅持己見,事實證明威廉達福(Willem Dafoe)扮演「綠魔」冥頑不靈,更誘使其他壞蛋攜手對付蜘蛛俠,不單令他吃盡苦頭,更連累唯一親人「梅姨」無辜犧牲,就在彼得兵敗如山倒之際,超乎想像的救兵來了。

《蜘蛛俠:不戰無歸》傳聞已久的「三代同堂」場面終於出現,杜比麥奎爾及安德魯加菲(Andrew Garfield)扮演第1、2代蜘蛛俠穿越多重宇宙,三強聯手抗敵之餘,更毫不吝嗇地向彼得分享當超級英雄的心路歷程,讓他深刻體會「能力愈大,責任愈大」的道理。

彌補前人的遺憾

相比前兩集《蜘蛛俠:強勢回歸》及《蜘蛛俠:決戰千里》,「蜘蛛仔」湯賀蘭由亦師亦友的鐵甲奇俠刻意扶持,到後者在《復仇者聯盟4:終局之戰》壯烈犧牲,他經過連番錯折和打擊,終於學識獨立的重要性,觀眾看在心內,頗有「老懷安慰」之感。

全片148分鐘絕無冷場,壓軸一場3代蜘蛛俠決戰五大奸角固然震撼,安德魯加菲飛身勇救MJ一幕,彌補了他在《蜘蛛俠2:決戰電魔》未能救回女友愛瑪史東(Emma Stone)的遺憾,粉絲看罷豈有不感動之理?

片尾附加兩條彩蛋片段,其一跟《毒魔:血戰大屠殺》後續有關,另一是明年上映《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)預告片,內容跟Marvel電影宇宙(簡稱MCU)第4階段發展有舉足輕重的影響,有機會再詳述。

上映日期:12月15日