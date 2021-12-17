與羅子溢兩年抱兩 楊茜堯秘密產子 湊成「好」字

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楊茜堯與羅子溢2016年結婚，去年2月他們於女兒出世前兩個月才公布造人成功，4月中楊茜堯誕下女兒「小珍珠」，相當低調。

今次更加做足保密工夫，有指楊茜堯今年初完成內地劇集拍攝後，回港一直未有接工作，專心湊女，原來還秘密懷第二胎；為靜心安胎，她封鎖懷孕消息。

合照刻意遮孕肚

今年8月30日楊茜堯42歲生日，與丈夫及女兒到主題樂園慶祝，當時估計已懷孕近6個月，她在社交網上載照片多影上半身，或有羅子溢幫忙遮掩，不讓孕肚曝光。

有指楊茜堯前日在羅子溢陪同下到醫院，順利誕下兒子，與女兒湊成「好」字。羅子溢見到兒子出世後非常開心，昨日忍不住向身邊好友報喜。楊茜堯回覆傳媒表示︰「多謝大家關心，感謝各位。」

曬兒子腳板相報喜

羅子溢昨午親自報喜，在社交網上載兒子的腳板相，並隱約見到流露幸福笑容的他與只見鼻和口的太太在後面。羅子溢留言︰「多謝大家關心！母子平安，辛苦太太。」圈中好友及網民都送上祝賀，有網民驚訝說：「好秘密啊今次，恭喜！」至昨晚有逾3萬個讚。