美周末票房料收11.7億 《蜘蛛俠：不戰無歸》勢破疫後開畫紀錄

製作費高達2億美元（約15.6億港元）的《蜘蛛俠：不戰無歸》，由於預售情況理想，索尼電影公司保守估計美國開畫首周末3日票房可收1.3億美元（約10.1億港元），業內人士明顯樂觀得多，把預測數字調高至1.5億美元（約11.7億港元），成為疫情籠罩荷李活下，首齣開畫票房過億的電影，大幅拋離索尼另一出品《毒魔：血戰大屠殺》首周末收9000萬美元（約7億港元）的舊紀錄。

內地至今未有映期

鍾華斯（Jon Watts）執導、湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠》三部曲，前兩集《蜘蛛俠：強勢回歸》及《蜘蛛俠：決戰千里》不受疫情影響，開畫分別錄得1.17億及9200萬美元（約9.1億及7.17億港元），能觸及1.5億美元開畫高位的《蜘蛛俠》電影，只有杜比麥奎爾（Tobey Maguire）2007年主演《蜘蛛俠3》版本。不過《蜘蛛俠：不戰無歸》票房亦有隱憂，就是「主要票倉」之一的內地，疑受政治因素影響，至今仍未公布此片映期，令到總票房收入難免大打折扣。就以上兩集為例，內地票房分別收得1.16億及1.98萬美元（約9億及15.4億港元），一旦失去這支「大水喉」，累計票房自然受壓。

雖說《蜘蛛俠：不戰無歸》是本周五美國開畫的重頭戲，卻非唯一新選擇，同期還有《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）重拍驚慄片《玉面情魔》（Nightmare Alley），請來畢利谷巴（Bradley Cooper）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及朗妮瑪拉（Rooney Mara）等巨星壓陣，講述善於透過言語來操控人心的天才騙子（畢利谷巴飾），搭上比他更危險的精神科女醫生（姬蒂白蘭芝飾）的故事。對於部分患有「超級英雄片疲勞」的觀眾來說，此片來得正及時。

另外，《蜘蛛俠：不戰無歸》日前在洛杉磯舉行最後一場首映禮，主角空群而出，包括「蜘蛛仔」湯賀蘭、「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、「電魔」占美霍士（Jamie Foxx）、「蜘蛛女」辛蒂雅（Zendaya）等。至於其他超級英雄片主角如《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕、《永恆族》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）及《魔比煞》謝勒力圖（Jared Leto）等亦畀面撐場，加上紅地氈兩旁擠滿蜘蛛俠、毒魔等角色扮演的粉絲，令到首映禮氣氛恍如祝捷派對般喜慶熱鬧。