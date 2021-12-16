李國麟內地帶貨無人問津 王祖藍提議回港跟無綫合作

談到李國麟在內地直播帶貨，8小時無人落單被封「最慘帶貨明星」，祖藍說：「回來找我們嘛。合作伙伴很重要，與我們合作的機構在內地是帶貨第一。」

對於阮兆祥稱靚仔靚女不適合帶貨，他笑說：「香港未有而已，但內地已經有，好似賈乃亮，靚仔、幽默，又帶得好，又勤力，一場1億都說未達標，我回港後就到他，他就是贏我靚仔。」

陳敏之用過才推介

上輯曾擔任黎諾懿「助播」的陳敏之，表示雖然知道大概模式，但今次加入真人騷元素，很考反應，她說：「帶貨最緊要真心推介好物件，食過試過才推介給客戶。」邵初也認同，問她可擔心試食食到肥？她表示不怕，「最開心有東西吃，我很大食，可以一個人吃掉一個盆菜」。又稱雖然是帶貨新手，但平時有看內地帶貨直播，會抱住學習心態參與。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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