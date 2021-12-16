炎明熹復工 否認過勞缺席活動

Chantel開心音樂片入YouTube十大

Chantel仍要應付考試，前日錄影前剛考完第二日試。YouTube香港公布2021年度「十大熱門音樂影片」，Chantel在《聲夢》獻唱《戀愛預告》的影片排第6位，她開心說：「Yeah，感謝當初給我勇氣揀唱這首歌的所有人。」並透露會食蛋糕慶祝。Gigi借用《戀愛預告》歌詞搞gag說：「食櫻桃蛋糕。」Chantel聖誕雖然要工作，但有假放，希望陪家人和朋友。

Archie表示今集《勁歌》會唱連串劇集和經典金曲，包括呂方和草蜢的歌。會否唱近期熱爆的《倒轉地球》？他笑言沒有，都想挑戰。今年首次以藝人身分過聖誕，25日與Chantel有商場騷。

他表示自參賽開始推掉很多朋友聚會，朋友都不敢約他，自爆有一個好朋友都是夜收工，試過約對方在車內食快餐外賣，感覺幾特別，「朋友是男仔，有女朋友，不怕傳hehe情」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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