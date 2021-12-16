王敏奕躋身視后10強 硬撼鍾嘉欣李佳芯 曾志偉讀錯新抱名 表明投票不偏私

無綫昨日公布16個獎項截至昨日上午10時暫時領先的10強名單，4部台慶劇《換命真相》、《星空下的仁醫》、《十月初五的月光》及《拳王》都打入最佳劇集10強，當中《智能愛人》亦不能忽視。

視帝大熱《星空下的仁醫》鄭嘉穎與馬國明、《換命真相》譚俊彥、《拳王》張振朗順利躋身最佳男主角10強；與憑《刑偵日記》入圍的上屆視帝王浩信及《十月初五的月光》胡鴻鈞爭視帝。不過憑《刑偵日記》及《把關者們》兩劇獲提名的袁偉豪，還有《失憶24小時》郭晉安與《伙記辦大事》的歐陽震華10強不入。

大熱李佳芯鍾嘉欣之爭

《星空下的仁醫》鍾嘉欣、《智能愛人》李佳芯、《七公主》林夏薇幾名視后大熱都是10強人馬，鍾嘉欣入行17年一直與最佳女主角獎無緣，今次她在《星空下的仁醫》演章以芯獲好評，加上她特別從加拿大回港，得獎機會大增，有指是她與李佳芯之爭。

最佳綜藝節目戰况亦緊湊，誕生出人氣偶像炎明熹、姚焯菲的《聲夢傳奇》，和掀起話題的《好聲好戲》被睇高一線。

籲提名藝員盡力拉票

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉昨日於電視城與記者茶敘，交代《萬千星輝頒獎典禮2021》事宜，以及宣布16個獎項的領先10強名單。投票於周五（17日）深夜12時（香港時間）截止，下周一（20日）公布最後5強名單。

曾志偉表示：「觀眾在截止前，可繼續投選心水演員，獲提名藝員可趁今明兩晚的公司盆菜宴向全台職藝員拉票，盡早選出5強名單，可讓入圍候選人感到開心。」

歡迎離巢藝人參與

他希望將今年頒獎禮打造成像電影金像獎形式，呈現不同感覺。頒獎嘉賓也跟以往不同，以前多由上一屆得獎者或攞過獎的人頒獎，今年頒獎嘉賓陣容盼帶給觀眾驚喜，歡迎離開了無綫的朋友回來參與，熱鬧一番。可會邀請近期熱爆的陶大宇出席？他笑言都有機會。

曾志偉新抱王敏奕暫時躋身最佳女主角10強，他讀出名單時讀錯成「王奕敏」，他笑言：「其實我們不是很熟，你看我連名都讀錯。（會否投她一票？）我大把心水，不會私心。」曾志偉透露今年頒獎禮紅地氈，會新設最佳衣著獎項，由傳媒票選。

鍾嘉欣回港非為獎

此外，鍾嘉欣對於打入10強感開心，但對獎項抱隨緣心態，如果大家支持就投她一票，感謝大家愛惜她，並稱：「回港不是刻意為爭獎，是處理私人事，完成便回加拿大。」黎耀祥認為張振朗為《拳王》付出很多，覺得對方值得攞視帝。張振朗多謝黎耀祥與譚俊彥一直鼓勵，平常心面對。

記者：陳釗、柯美