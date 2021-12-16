被指遭《造星IV》Alice追求 激嬲女友 柳應廷：不要信不實報道

據報道Jer與Kelly鬧分手的導火線，是Jer擔任《全民造星IV》導師期間，被參賽者、「翻版朱茵」許寶恆（Alice）主動追求。傳聞Alice雖有男朋友，但難得見到偶像Jer即表現進取，交換電話號碼私下聯絡，在社交網互相追蹤；Alice並向人透露自己及Jer都想跟另一半分手，此時相遇是緣分。報道指Kelly發現此事嬲到嗌分手，Jer本想挽救，但工作忙及壓力大，見Kelly態度決絕，讓大家冷靜一下。Jer昨日凌晨在社交網回應傳聞：「請不要信一些不實的報道，這件事會影響的人實在太多太多。」

叱咤喜愛歌曲 《狂人日記》出局

另一方面，商台叱咤頒獎禮昨日公布「我最喜愛的歌曲」8強走勢，分別為MIRROR《BOSS》、姜濤《Dear My Friend,》、陳卓賢《DWBF》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、張敬軒《俏郎君》、C AllStar《留下來的人》及張天賦《記憶棉》。Jer的《狂人日記》及MC $oHo &KidNey Featuring: Kayan9896的《係咁先啦》出局。

娛樂組