婆媳不和 插手演藝事業 夫妻8年緣盡 王力宏認離婚 稱做得不足

45歲台灣男神王力宏與年輕10歲的李靚蕾於2013年11月宣布登記結婚，婚後育有兩女一子。兩人不時公開放閃，但近兩年已不見他們的甜蜜互動，亦沒有在社交網分享合照。今年6月，他們曾傳出婚姻有問題，當時王力宏的經理人否認。台灣傳媒報道，王力宏與李靚蕾早於2017年已打算離婚，當時李靚蕾懷第3胎，此事便擱置。有傳兩人結婚初期，王家已不喜歡李靚蕾。

「王力宏回應」登微博熱搜

擁有高學歷的李靚蕾近年取代王力宏媽媽，掌管丈夫30億台幣（約8.41億港元）身家，婆媳因而埋下心結。另有報道指李靚蕾不了解演藝圈規矩，頻頻插手王力宏的演藝事業，執行王力宏相關工作的團隊，最後決定分道揚鑣，可能亦成為夫妻關係生變的原因之一。李靚蕾去年曾在社交網發文稱「旅途就是終點」，已引來揣測婚姻亮紅燈。近日圈中盛傳「王力宏已經離婚」，有指他亦向身邊人說已恢復單身。

王力宏與李靚蕾離婚消息傳得甚囂塵上，王力宏昨午在微博發文證實，「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中，我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心」。「王力宏回應」關鍵詞迅即登上微博熱搜榜首，至昨晚8時閱讀量逾9億，討論8.1萬。

在美國經家人介紹認識

王力宏2013年與李靚蕾結婚，當時好多人好奇兩人年齡相距10歲，生活環境亦不相同，是怎麼認識。王力宏當時透過經理人表示，兩人是在美國經家人介紹，已認識10多年，李靚蕾是王力宏從小看到大的妹妹，婚前一段時間才正式拍拖。

娛樂組