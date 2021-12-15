【開箱】《色慾都市2.0》 賜死Mr. Big與「貼地」的災難

交代Samantha心有刺遷居倫敦

美劇《色慾都市》1998年首播後大受歡迎，一連拍了6季，講述4名好友居住紐約的感情及性生活，當中包括公關公司老闆Samantha、律師Miranda、藝術展商Charlotte及專欄作家Carrie。劇集完結，還拍了兩齣電影，合共收7億美元。多年來被指會開拍電影版第3集，奈何跟莎拉謝茜嘉柏加屢傳不和的金卡拉圖，拒絕歸隊，直到今年1月，HBO才落實三缺一繼續拍《色慾都市2.0》。

相隔近20年，幾名女主角已邁向退休之齡，對比過去6季她們錦衣美服穿梭紐約曼哈頓，食好住好談情說性，來到《色慾都市2.0》，依然注重打扮，每場戲Carrie都似在做時裝表演，上東城區豪宅中的衣櫥更如名店格局。不過編導在首集已決定讓她們墮入凡塵，首先回應了疫情的當下，餐前要消毒雙手，Carrie會戴手套出入；另外，亦交代了為什麽Samantha不再出現，講述她跟Carrie取消了一次合作，心生嫌隙，更遷居倫敦。從第1季開始與富商Mr.Big交往的Carrie，離離合合，到結局終成眷屬，卻在續集首播的尾聲安排Mr.Big心臟病猝死，Carrie頓成寡婦。第2集就是講她頓失依靠，還要為丈夫的喪禮張羅，本來應該陪伴她籌辦白事的Charlotte，反哭得比她還要傷心。據悉《衛報》、《紐約時報》及《華盛頓郵報》等英美傳媒狠批新劇水準難跟前作相提並論，令人失望，相信與之前的輕鬆幽默、活潑迷人風格比較，《色慾都市2.0》一開始就生離死別，雖說主角已過知命邁向耳順之年，需面對人生必經之路，然而對尋開心的觀衆而言，期望與落差也許太大。

Miranda重返校園的尷尬處境

3女角理應一直在紐約生活，現播出的兩集她們好像突然從火星返回地球。面對時代轉變，年齡老幼不是問題，看似比以前貼地，卻演變成尷尬的災難，譬如Miranda重返校園，攻讀人權法碩士，開學日面對衆多年紀跟她兒子差不多的同學，看見非裔教授Nya，過分的政治正確而講多錯多。在地鐵站再遇對方，依然「口沒遮攔」且長氣，讓人避之則吉；質疑保安員對Nya種族歧視的一幕，更是兩人相處的第3個尷尬局面。Miranda聲稱放棄多年來商務律師的工作轉攻人權法，是希望改變世界，那麽過去幾十年她活在哪個星球，怎麽會漠視身邊不公義之事？

至於Carrie，從報紙專欄跳入社交網絡，再應邀到網台開咪，面對非二元性別主持Che及另一嘉賓的超越3級對白，她完全無力招架，只懂傻笑；但Carrie以前的專欄不是偶爾拿性愛來嬉笑怒駡？抑或如她在劇中所言，文字和說話之間還是有種她沒法踰越的距離？不過對比Miranda和Carrie，Charlotte的女兒已長成少女，身為母親的她，卻依然像首6季時的小姐脾性，似乎從沒長大。也許待餘下8集播完，觀衆才會看到「色慾」3女的成長。