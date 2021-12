影評人選擇獎金球頒獎禮撞期 票房欠佳《西城故事》11提名領跑

重拍同名經典歌舞片《西城故事》(West Side Story),由史匹堡(Steven Spielberg)執導,上周五在美國開畫,首周末收1050萬美元,成績遜預期,據悉該片成本1億美元,有評論指今年另一歌舞片《狂舞紐約》亦反應欠佳,疫下難吸引目標較年長的觀衆入戲院,年輕影迷又未必對這舊題材有興趣。然而前日公布的影評人選擇大獎(CCA),《西》片競逐最佳電影、新演員、整體演出、導演、改編劇本等11獎;堅尼夫班納(Kenneth Branagh)自編自導帶有自傳色彩的《貝爾法斯特》(Belfast)同獲11提名,至於在金球獎跟《貝》片分庭抗禮各逐7獎的《犬山記》,以及《沙丘瀚戰》則各獲10項提名,再次之是競逐8獎的《甘草薄餅》(Licorice Pizza)和《Nightmare Alley》。上述6片均有份角逐最佳電影,將迎戰《心之旋律》、《王者世家》、《千萬別抬頭》及《夢想期限tick, tick…BOOM!》。值得一提的是,《千》及《甘》兩片亦會跟《法蘭西諸事週報》、《爆機自由仁》角逐最佳喜劇。

尼古拉斯基治爆冷爭CCA影帝

《犬山記》班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)、《情聖西哈諾》(Cyrano)彼得迪奇治(Peter Dinklage)、《夢想期限tick, tick…BOOM!》安德魯加菲(Andrew Garfield)、《王者世家》韋史密夫(Will Smith)、《馬克白》丹素華盛頓(Denzel Washington)角逐CCA最佳男主角,而且都出現在金球獎影帝提名名單,唯一爆冷是尼古拉斯基治(Nicolas Cage)憑《Pig》入圍CCA最佳男主角。競逐CCA影后的則包括《The Eyes of Tammy Faye》謝茜嘉翠絲頓(Jessica Chastain)、《失去的女兒》(The Lost Daughter)奧莉菲亞高文(Olivia Colman)、《GUCCI名門望族》Lady Gaga、《甘草薄餅》艾蘭娜希姆(Alana Haim)、《Being the Ricardos》妮歌潔曼(Nicole Kidman)及《史賓沙》(Spencer)姬絲汀史超域(Kristen Stewart)。入圍角逐金球獎最佳導演的史匹堡、《犬山記》珍甘比恩(Jane Campion)、《貝爾法斯特》堅尼夫班納和《沙丘瀚戰》丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve),將會在CCA碰頭爭同一獎項,並迎戰《Nightmare Alley》基拉莫狄多路(Guillermo del Toro)及《甘草薄餅》保羅安德遜(Paul Thomas Anderson)。

古天樂監製動畫入圍

至於古天樂有份投資及監製的《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. the Machines),雖然未能躋身金球獎最佳動畫候選名單,卻入圍CCA,跟《奇幻魔法屋》、《逃不出的記憶》(Flee)、《盛夏友晴天》及《魔龍王國》競逐最佳動畫。有份角逐金球獎最佳非英語片的濱口龍介《Drive My Car》、伊朗導演法哈迪(Asghar Farhadi)《A Hero》及意大利導演保路蘇雲天奴(Paolo Sorrentino)《The Hand of God》,亦入圍CCA最佳外語片。英國樂隊Radiohead成員Jonny Greenwood憑《犬山記》及《史賓沙》兩片入圍最佳配樂,變相自己打自己。

《洛杉磯時報》今年初爆料,主辦金球獎的外國記者協會(HFPA)除了有財務、操守問題,87名成員中沒任何有色人種。Netflix毁譽參半劇集《艾蜜莉在巴黎》亦捲入「賄賂」爭議,有份角逐兩獎,報道指該劇拍攝期間,片商招待有金球獎投票權的成員到巴黎「探班」,入住豪華旅館,受到上賓待遇。該報道其後引發廣告商撤廣告,《黑寡婦》史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)、《復仇者聯盟》馬克路法奴(Mark Ruffalo)等一線影星亦抨擊HFPA,湯告魯斯(Tom Cruise)更退還他《甜心先生》、《生於七月四日》及《人生交叉剔》3片的金球獎座;負責直播金球獎頒獎禮多年的美國國家廣播公司(NBC),最後決定來年與HFPA分道揚鑣;約百間荷李活公關公司亦建議旗下影星拒絕與HFPA往來。雖然前晚公布提名的記者會上,新任HFPA主席Helen Hoehne宣布將會增加21名會員,當中包括6名黑人記者,期望令賽果更公平;然而有關下月的頒獎禮,她接受美媒訪問時稱,「可以保證不會是一般的頒獎典禮」,但似乎無法確定一如往常的衣香鬢影。不少評論指出,將會在CW及TBS兩條美國頻道播出頒獎禮的CCA會取代金球獎,雖然前者跟奧斯卡經常出現不一樣的賽果,未必能視為「衝奧」指標。CCA過去10年共6次選出的最佳電影及男主角跟奧斯卡相同,影后殊榮則只有5次兩者賽果一樣。