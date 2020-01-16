籲立選投票短片含MIRROR舊片惹熱議 ViuTV不評論 鏡粉不滿偶像被擺上枱

娛樂組

ViuTV前日在YouTube官方頻道上載長40秒的《12月19日 揀揀單單 投你所好》短片，至昨晚8時有逾65萬點擊次數。短片開始是一名孭着背囊的女仔，戴上MIRROR團隊Logo牌，手拿MIRROR照片的紙牌，之後做出像盧瀚霆歌曲《Megahit》的「食鬼」手勢，手提電腦正播放MIRROR片段，接着片中出現MIRROR歌曲《一秒間》約7秒的跳唱畫面。

鏡頭一轉從高空拍攝香港，打出「約定你」三字。此時該女仔再出現，旁白讀出「投票，唔使拎咁多嘢嘅」，並提醒登記選民12月19日當日帶身分證到所屬票站投票，並附上宣傳語句「揀揀單單 投你所好」字幕。

鬧爆YouTube唔畀留言

短片只播出MIRROR的MV片段，12子未有現身呼籲，但惹來大批鏡粉不滿及網民議論，短片在YouTube關閉留言功能，鏡粉轉到ViuTV的fb留言，有人說：「鏡仔賺香港人的錢，竟然YouTube唔畀留言？！鏡粉要出聲呀！」

很多粉絲表示不應將MIRROR擺上枱，變成政治工具，有人留言：「點解要用MIRROR宣傳投票？雖然係被迫交功課，但條片真係好肉酸。」亦有人說明白ViuTV可能有他們的難處，但認為ViuTV應該要好好保護藝人。ViuTV就此事回覆傳媒表示「沒有評論」。

柳應廷疑與女友分手

此外，MIRROR成員柳應廷（Jer）12月初傳跟拍拖5年的女友Kelly感情亮紅燈，Kelly在社交網取消追蹤Jer又刪除兩人合照。Jer當時承認正處理與Kelly的感情問題，只怪工作太忙，但情况樂觀，仍是戀人關係，希望在工作及感情上學識平衡。

日前Jer與隊友開演唱會，表示女友有來欣賞，完成演唱會便處理感情事。不過近日Jer的社交網被發現取消追蹤Kelly，似要劃清界線；Kelly則在社交網上載日落照片，再惹分手傳聞。