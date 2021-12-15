試當真登YouTube十大創作者榜首 游學修邀蕭若元返港交流

游學修上載得獎相及撰長文分享感受，他對獲獎感榮幸，因被觀眾及數據肯定，稱數據「唔會呃人」，他說：「雖然YouTube未必認識我們，但這個第一位還是有重量的。」他表示「試當真」雖然只成立一年，但這個成績其實花了七年時間。他解釋2014年看了一條YouTube片叫「豆腐火腩飯」，有過百萬點擊，他當時覺得不夠好看，自覺可以拍得更好，但他當時只有空口講白話，未畢業，沒時間付諸行動。他畢業後跟朋友組成「學舌鳥」，成一時熱話，跟朋友想過將頻道商業化，但「搶光環」、「博上位」的聲音亦伴隨點擊率而來，加上社會風氣改變，決定結束。游學修稱「學舌鳥」有為他帶來一點名氣，但同時亦抹煞他無數機會，直至2018年才遇上伯樂願意收留他。

「無戲拍是鐵一般事實」

游學修說：「有人笑我拍YouTube是因為我無電影拍，黐線啦！這是鐵一般的事實！如果我可以舒舒服服當個電影明星，我當然不會搞試當真，路是逼出來的。」他不知試當真能走多遠，但他會在世界末日前盡自己所能。

娛樂組