何依婷出錢抽獎賀兩劇取佳績 胡鴻鈞認未夠資格攞影視獎

胡鴻鈞即場「屈」何依婷，稱對方見劇集上周直播收視達20點感開心，加上之前《星空下的仁醫》收視亦取佳績，故到時會攞2萬元現金抽獎。胡鴻鈞被指應要比何依婷多拿3倍錢出來抽獎？他笑言可以唱歌代替，因他的歌酬也值數萬元，「其實幾多錢不是重點，最緊要心意和開心」。何依婷表示到時跟胡鴻鈞、羅天宇合資及買禮物抽獎。

談到胡鴻鈞另一部新劇《愛上我的衰神》亦將推出，有網民稱無綫此舉是為他奪視帝鋪路？他認為不關獎項事，公司有自己安排。他表示對爭視帝完全沒信心，「任何影視上的獎項，都覺得未有資格攞住，現在是儲經驗和學習，不用拉票」。何依婷透露正拍新劇《法言人》，要應付很多場喊戲。兩人都希望再有機會合作。

鄺潔楹衰格嘴臉學校友

鄺潔楹開心劇中飾演衰格富家女，其嘴臉被網民大讚夠「八婆」。她表示早已想演這類角色，但她並非這類人，衰格的嘴臉是參照以前在外國讀書時的一名校友，該人是美國女生，在校內常欺負她，「對方不是排華，只是妒忌我是學校唯一的亞洲女生，覺得搶了她風頭。當地女仔很大膽，她當時想打我，幸好有保安員制止，最後不歡而散，大家亦做不成朋友」。她預告劇中角色會遭毁容，性格也會再衰。她稱拍攝時除了花很多時間化毁容妝外，演技上也是大挑戰。

記者：陳釗