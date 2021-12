張慕童用詞不當惹內地網民不滿 袁詠儀代子澄清「我們一家愛國愛港」

【明報專訊】袁詠儀與張智霖近年經常到內地工作,兒子張慕童有時會同行,後者早前慶祝15歲生日,他已差不多長得跟爸爸一樣高。張慕童愛玩社交網,前日他在Instagram的限時動態用英語跟網民玩「你問我答」,其間被問到:「Are You in China now?」他回答:「No not right now」並上載早前在香港摩天輪拍的照片,意指身在香港。他的回覆隨即觸動很多內地網民的神經,有解讀成香港不是中國感不滿。袁詠儀昨凌晨在微博發文澄清,稱兒子失言造成誤解,她與張智霖已立即糾正,用詞要正確嚴謹,她表示一家愛國愛港,支持一個中國。