【開箱】《犬山記》 班尼狄演Man爆牛仔 有望再逐金像影帝

《斷背山》作者為原著再版寫後記

《犬山記》講述1920年代美國蒙大拿州，兄弟Phil與George拍檔經營牧場，個性卻截然不同。較溫文的George迎娶寡婦Rose，並一起居住在牧場的大宅後，兄弟倆關係生變，Phil不時精神虐待Rose，令她逐漸抑鬱及酗酒。Rose在大學念醫科的兒子Peter到牧場度暑假，跟Phil由最初對立到逐漸親近，讓Rose緊張起來。

珍甘比恩1993年憑《鋼琴別戀》獲奧斯卡8項提名，最終捧走最佳劇本、女主角及女配角3獎，其時為奧斯卡歷來第2名獲提名最佳導演的女性，直到2008年嘉芙蓮碧格露（​Kathryn Bigelow）憑《拆彈雄心》才實現女導演零的突破，今年再由《浪跡天地》趙婷刷新紀錄。現年67歲的珍甘比恩入行40年，產量不多，對上作品已數到2017年劇集《迷湖劫：中國女》，之前一齣執導電影更要追溯到2009年的《閃亮的星星》，睽違大銀幕12年，再交出被譽為她從影以來最佳作品之一的《犬山記》。

此片改編自美國作家托馬斯薩維奇（Thomas Savage）1967年推出的同名小說，珍甘比恩任職英文老師的繼母推薦她看，認為她會喜歡。事實上該書絕版已久，對主流讀者也不算名著，直到2001年才有美國出版社重新發行，並由《斷背山》作者安妮普露（Annie Proulx）撰寫後記，形容這小說「是滿載戲劇張力的心理研究」。珍甘比恩回想看此書之初深被吸引，結局也讓她感到意外，需要從頭細味主角緣何至此。

外表是剛陽牛仔的Phil鄙視一切荒腔走板的男性典型，到Rose的餐廳用膳，瞥見她的娘娘腔兒子Peter，對他手製的紙花裝飾，只有惡言與嘲弄。一直操控弟弟George的Phil，把Rose視為入侵者，處處針對，認定她為錢才嫁給George。婚後George設宴邀請政要及雙親到家裏作客，George推許Rose彈奏鋼琴娛賓，Phil先是滿身惡臭現身，再嘲諷Rose的琴技；精神施虐，讓這名再婚寡婦靠酒精排遣內心的緊張與不安。直到Peter來到，這三角關係再現變化，雖然最初Phil也是嘲弄對方，但一次他帶着恩師Bronco Henry的手巾在河中浸浴，Peter在附近發現一批裸男雜誌，Phil見到他的蹤影並追趕咒駡後；之後Phil對Peter態度逆轉，教他騎馬，並答應為他編織套索。電影結局，Phil長眠西部黃土，Peter念出《聖經》詩篇中的一句「求你救我的生命脫離刀劍，救我的生命脫離犬類」，也是片名的來源。為免打擾讀者收看雅興，對於Phil如何走到生命盡頭，就按下不表。

開鏡前蒙大拿州體驗牛仔生活

據報Rose的角色原屬意《迷湖劫》伊莉莎伯摩斯（Elisabeth Moss），因檔期問題難以應付長時間留在新西蘭拍攝，《蜘蛛俠》姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）走馬上任；George一角也由原定《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano），變成姬絲汀的未婚夫、《我想結束這一切》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）。至於扮演Phil的班尼狄甘柏貝治則一直是導演珍甘比恩的心水人選，雖然來自英國的班尼狄跟Man爆形象沾不上邊，但導演看過他在《一戰往事》演士兵後，認為把敏感的演員訓練成牛仔比較容易，兩人也透過榮格的解夢理論來分析Phil這角色。班尼狄在開鏡前更親身前往蒙大拿州體驗牛仔生活，學習放牧、騎馬，甚至閹割牛。Phil是複雜角色，看似粗獷強悍，同時又懂用班卓琴（banjo）彈奏施特勞斯的《拉德茨基進行曲》，罵人時用拉丁文引古羅馬詩人的話，可說文武全才，只是他內心隱藏着秘密無法傾吐，班尼狄憑此角爭影帝應無難度。另外，扮演Peter的澳洲男星高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）亦值得留意，童星出身的他曾在《吸血兒凶》扮演受欺凌的男生，給觀衆留下深刻印象；現長成高瘦青年，很配合Peter外柔內剛的個性，跟班尼狄連場對手戲也沒給比下去。《蘇豪的最後一夜》湯瑪仙麥簡絲（Thomasin McKenzie）也客串女傭一角，不過戲分不多。

《犬山記》原著背景是美國蒙大拿州，為拍攝之便，珍甘比恩選址新西蘭南部平原，成為Phil的牧場所在地，並由《馬克白夫人的誘惑》女攝影指導艾莉韋納（Ari Wegner）掌鏡；遺憾在10.2吋的平板電腦，是難以欣賞片中劇組精心炮製的山河壯闊西部風光和幽幽的燭光燈影。有些觀影經驗，還是應該留給戲院大銀幕。