「李英愛」客串《神探具景伊》 結局收視回升

【明報專訊】「韓劇女神」李英愛與全智賢今季同期推出新劇，前者主演有線頻道tvN台慶劇《智異山》，後者擔綱另一有線台JTBC的《神探具景伊》，結果兩敗俱傷，收視同樣令人失望。《神》劇前晚播出第12集結局，收視錄得2.31%，比起上集開播以來新低的1.51%稍為回升0.8個百分點；《智》劇同晚播出第16集結局，收視率亦升至9.22%，仍無法超越第2集最高位的10.66%，只能以單位數字落幕。李英愛在《神探具景伊》結局一人分飾兩角，她飾演具景伊把連環殺人案兇手宋伊景（金慧峻飾）繩之於法後，決定重新振作，跟保險公司調查組組長羅希帝（郭善英飾）、網絡遊戲「隊友」Santa（白成哲飾）等拍檔開設私家偵探社，吸引韓流巨星李英愛登門拜訪，拍檔見狀大表驚訝，具景伊則以口頭禪「很可疑啊」為全劇寫下搞笑句號。